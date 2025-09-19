УКР
717

Окупанти не змогли розгорнути повноцінний наступ в районі Покровська і Добропілля, - Зеленський

Зеленський розповів про контрнаступальну операцію на Донеччині

Російські війська не змогли розгорнути повноцінний наступ у районі Покровська та Добропілля в Донецькій області через спротив ЗСУ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що 19 вересня заслухав доповіді військових, зокрема головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Ми продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку – район Покровська, район Добропілля. Саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути, наші військові знищують їхні сили. Суттєві у росіян втрати, суттєво поповнено й обмінний фонд для нашої держави – кожен день додає російських полонених", - сказав голов держави.

Він подякував українським військовим, залученим в обороні Донецької області.

"Куп’янськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції, дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія", - додав Зеленський.

Автор: 

Усопни падаль фсбешна
показати весь коментар
19.09.2025 19:59 Відповісти
І це ж мабуть завдяки вам Володимир Олександровичу, вам та вашій геніальності та неповторністі, вашому нестерпному і гострому розуму та сталевим яйцям з непохитною незламнвстю тощо.
показати весь коментар
19.09.2025 20:08 Відповісти
вот що точно завдяки йому:

за тиждень за кордон виїхало 11 тис. хлопців 18-24 !!!!

тобто, за рік - 500 000 тис.

все ! кінець війні, про який каже служка веніславський

.
показати весь коментар
19.09.2025 20:18 Відповісти
ооо.....
зе!гніда, ще й пересказувач доповідей сирського?
який же талановитий 47 річний нелох.....

микола, василь, ви там гнийте в окопах з мишами, а ми поки помародеримо, собі на славу!
показати весь коментар
19.09.2025 20:08 Відповісти
Там где "не смогли" уже двух командиров корпусов сняли. Все збс.
показати весь коментар
19.09.2025 20:11 Відповісти
Сирський тексти пише йому , а де заяви ГЕНШТАБУ? Буратіна захопила піарпростір па полнай?
показати весь коментар
19.09.2025 20:13 Відповісти
ЯКЩО Є ОКУПОВАНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ- Є ПОВНОЦІННИЙ НАСТУП РАШИСТСЬКОГО ВОРОГА...
показати весь коментар
19.09.2025 20:14 Відповісти
Геть ішака!
показати весь коментар
19.09.2025 20:29 Відповісти
и неполного хватило- покровска практически нет
показати весь коментар
19.09.2025 20:35 Відповісти
Хтось повірив? Я ні. Для нього загиблі українці, розвалені місті і села - якийсь піар про "мужність" з бомбосховища. Він знає, що по ньому стріляти не будуть, батьків вивіз до Ізраїлю, гроші трмимає в "гаманцях" шефірів і міндічів.
показати весь коментар
19.09.2025 20:39 Відповісти
Ми захищаємо. Ти вже здох за Крим.
показати весь коментар
19.09.2025 20:43 Відповісти
Зато вони розгорнули повноцінний наступ на Новопавлівку та запоріжський напрямок
показати весь коментар
19.09.2025 20:44 Відповісти
Можливо на цьому напрямку і вдалось стабілізувати ситуацію... Але як справи на інших напрямках, Сирський йому не розповів?
показати весь коментар
19.09.2025 20:51 Відповісти
 
 