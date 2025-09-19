Окупанти не змогли розгорнути повноцінний наступ в районі Покровська і Добропілля, - Зеленський

Російські війська не змогли розгорнути повноцінний наступ у районі Покровська та Добропілля в Донецькій області через спротив ЗСУ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що 19 вересня заслухав доповіді військових, зокрема головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Ми продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку – район Покровська, район Добропілля. Саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути, наші військові знищують їхні сили. Суттєві у росіян втрати, суттєво поповнено й обмінний фонд для нашої держави – кожен день додає російських полонених", - сказав голов держави.

Він подякував українським військовим, залученим в обороні Донецької області.

"Куп’янськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції, дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія", - додав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники захопили у полон 17 російських загарбників у Добропіллі на Донеччині. ВIДЕО