Окупанти не змогли розгорнути повноцінний наступ в районі Покровська і Добропілля, - Зеленський
Російські війська не змогли розгорнути повноцінний наступ у районі Покровська та Добропілля в Донецькій області через спротив ЗСУ.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що 19 вересня заслухав доповіді військових, зокрема головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Ми продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку – район Покровська, район Добропілля. Саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути, наші військові знищують їхні сили. Суттєві у росіян втрати, суттєво поповнено й обмінний фонд для нашої держави – кожен день додає російських полонених", - сказав голов держави.
Він подякував українським військовим, залученим в обороні Донецької області.
"Куп’янськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції, дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за тиждень за кордон виїхало 11 тис. хлопців 18-24 !!!!
тобто, за рік - 500 000 тис.
все ! кінець війні, про який каже служка веніславський
.
зе!гніда, ще й пересказувач доповідей сирського?
який же талановитий 47 річний нелох.....
микола, василь, ви там гнийте в окопах з мишами, а ми поки помародеримо, собі на славу!