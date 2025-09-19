РУС
Новости Донетчина Ситуация на Добропольском направлении
1 187 9

ВСУ продвинулись в глубину обороны противника до 7 км на Добропольском направлении, - Сырский

Сырский: ВСУ продвинулись на Добропольском направлении

Украинские защитники успешно продвинулись на Добропольском направлении в Донецкой области на глубину до 7 км.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается операция Сил обороны Украины в Донецкой области, на Добропольском направлении. Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 километров. Восстановлен контроль в семи населенных пунктах, зачищено от ДРГ противника - девять", - отметил он.

Всего за время операции освобождено 160 км² и еще 171 км² - зачищено от ДРГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не смогли развернуть полноценное наступление в районе Покровска и Доброполья, - Зеленский

По словам главкома, потери врага в личном составе за это время составляют 2456 человек, из них - 1322.

Также существенно пополнен "обменный фонд" для возвращения украинских защитников и защитниц из российского плена.

Оккупанты потеряли: 817 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков - 12, боевых бронированных машин - 37, артсистем - 162, РСЗО - 5, автотехники - 382, мотоциклов - 58, специальной техники - 1, БпЛА - 160.

Читайте также: Покровское направление является самым сложным. Потеряв здесь в августе 5 кв. км, Силы обороны восстановили контроль над 26 кв. км территории, - Сырский

Автор: 

Донецкая область (10811) Александр Сырский (721) Покровский район (1001) Доброполье (88) война в Украине (6189)
Сортировать:
Гарна новина...
19.09.2025 21:42 Ответить
19.09.2025 21:42 Ответить
Завтра подивимось Deepstat.Не так давно була успішна курська операція
19.09.2025 21:46 Ответить
19.09.2025 21:46 Ответить
аби ще й правдива
19.09.2025 21:56 Ответить
19.09.2025 21:56 Ответить
Дуже гарна, головне щоб не замануха була у черговий котел.
19.09.2025 21:45 Ответить
19.09.2025 21:45 Ответить
Не переживайте, всі ці просування тіко в полові Сирського
19.09.2025 21:51 Ответить
19.09.2025 21:51 Ответить
а де традиція заяв ГЕНШТАБУ - офіційних ? Там є ПРес-серктар? чи тепер фронт піару "каждый сам-сам?"
19.09.2025 21:45 Ответить
19.09.2025 21:45 Ответить
нафіга їм посреднікі ?. за кожен виступ перед ЗМІ їм грошенята капають. тому цей , та Будпнов напряму бабло рубають без усякіх перс-секретарів. але виступай не виступай а на віли у США як у Умерова вони не назбірають
19.09.2025 22:08 Ответить
19.09.2025 22:08 Ответить
Сирський, ти там не дуже на кацапню налягай, бо так за 3...4 місяці до мацкви дійдеш. З чого тоді надпотужних 5-6 менеджерів євробабло будуть пиляти?
19.09.2025 21:51 Ответить
19.09.2025 21:51 Ответить
час становлять 2456 осіб, з них - 1322.
Джерело: https://censor.net/ua/n3575133

Шо, з них 1322 были пьяные, обкуренные...
19.09.2025 22:15 Ответить
19.09.2025 22:15 Ответить
 
 