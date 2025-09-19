ВСУ продвинулись в глубину обороны противника до 7 км на Добропольском направлении, - Сырский

Украинские защитники успешно продвинулись на Добропольском направлении в Донецкой области на глубину до 7 км.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается операция Сил обороны Украины в Донецкой области, на Добропольском направлении. Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 километров. Восстановлен контроль в семи населенных пунктах, зачищено от ДРГ противника - девять", - отметил он.

Всего за время операции освобождено 160 км² и еще 171 км² - зачищено от ДРГ.

По словам главкома, потери врага в личном составе за это время составляют 2456 человек, из них - 1322.

Также существенно пополнен "обменный фонд" для возвращения украинских защитников и защитниц из российского плена.

Оккупанты потеряли: 817 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков - 12, боевых бронированных машин - 37, артсистем - 162, РСЗО - 5, автотехники - 382, мотоциклов - 58, специальной техники - 1, БпЛА - 160.

