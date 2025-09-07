Покровское направление является самым сложным. Потеряв здесь в августе 5 кв. км, Силы обороны восстановили контроль над 26 кв. км территории, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в районах ведения активных боевых действий - на Покровском, Добропольском, Северском направлениях.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он провел работу на командных пунктах частей, которые выполняют боевые задачи на этих участках фронта.

"Покровское направление остается одним из самых сложных. За последнюю неделю наши подразделения отбили около 350 атак противника. Именно здесь россияне сосредоточили основные усилия и создали самую большую наступательную группировку, которая пытается прорвать нашу оборону.

Но украинские воины мужественно удерживают определенные рубежи, уничтожают живую силу и технику врага, а также проводят результативные штурмовые действия. Так, потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Подобное соотношение в нашу пользу - также и на Добропольском направлении", - информирует главк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина создает эшелонированную систему противодействия вражеским "Шахедам" и "Гераням", - Сырский

Он также выслушал доклады командиров на местах, в частности по вопросам, требующим безотлагательного решения. Отдал необходимые распоряжения для усиления устойчивости обороны.

"Обеспечиваем подразделения дополнительным количеством боеприпасов и дронов, укрепляем РЭБ и фортификации.

Вручил награды воинам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Еще раз выражаю благодарность нашим защитникам за стойкость, профессионализм и храбрость", - резюмирует Сырский.