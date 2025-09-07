РУС
Покровское направление является самым сложным. Потеряв здесь в августе 5 кв. км, Силы обороны восстановили контроль над 26 кв. км территории, - Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в районах ведения активных боевых действий - на Покровском, Добропольском, Северском направлениях.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

По его словам, он провел работу на командных пунктах частей, которые выполняют боевые задачи на этих участках фронта.

"Покровское направление остается одним из самых сложных. За последнюю неделю наши подразделения отбили около 350 атак противника. Именно здесь россияне сосредоточили основные усилия и создали самую большую наступательную группировку, которая пытается прорвать нашу оборону.

Но украинские воины мужественно удерживают определенные рубежи, уничтожают живую силу и технику врага, а также проводят результативные штурмовые действия. Так, потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Подобное соотношение в нашу пользу - также и на Добропольском направлении", - информирует главк.

Он также выслушал доклады командиров на местах, в частности по вопросам, требующих безотлагательного решения. Отдал необходимые распоряжения для усиления устойчивости обороны.

Он также выслушал доклады командиров на местах, в частности по вопросам, требующим безотлагательного решения. Отдал необходимые распоряжения для усиления устойчивости обороны.

"Обеспечиваем подразделения дополнительным количеством боеприпасов и дронов, укрепляем РЭБ и фортификации.

Вручил награды воинам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Еще раз выражаю благодарность нашим защитникам за стойкость, профессионализм и храбрость", - резюмирует Сырский.

Шо було те загуло - зараз не потрібно втрачати - біля Покровська кацапи гуртуються
показать весь комментарий
07.09.2025 09:46 Ответить
Значит Покровск всё.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:47 Ответить
Діп стейт. Хіба в серпні під Покровськом були суцільні перемоги? Вперше чую про таку потужну перемогу в серпні. Хтось контролює ситуацію під Покровськом? Може підтвердити слова стратега?
показать весь комментарий
07.09.2025 09:58 Ответить
та це все маніпуляції, дійсно відбили 26 км, але маскаль нічого не сказав про те що що ці 26 км були захоплені ворогом у тому ж таки серпні проривом до Добропілля
все як любить шмарафон, цілковиті перемого переможні, а насправді на покровському напрямку срака, орки гуляють по місту, логістика перебити...
показать весь комментарий
07.09.2025 10:18 Ответить
Перефразируя один известный советский мем: "Там, где Сырский, - там успех, там победа!" Как-то так.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:03 Ответить
сирський, то всьо фігня!
давай про курськ.
ото була операція?
ну, і що, що кацапи на сумщині, харківщині, дніпропетровщині......
егеш?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:04 Ответить
Доки успіхи міряються кілометрами ,а не збереженим життями людей - доти совок непереможний
показать весь комментарий
07.09.2025 10:12 Ответить
 
 