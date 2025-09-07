УКР
Новини Бойові дії на сході
561 7

Покровський напрямок є найскладнішим. Втративши тут в серпні 5 кв. км, Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км території, - Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у районах ведення активних бойових дій - на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту.

"Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За останній тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника. Саме тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати нашу оборону.

Але українські воїни мужньо утримують визначені рубежі, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Подібне співвідношення на нашу користь - також і на Добропільському напрямку", - інформує головком.

Він також вислухав доповіді командирів на місцях, зокрема щодо питань, які потребують невідкладного вирішення. Віддав необхідні розпорядження для посилення стійкості оборони.

"Забезпечуємо підрозділи додатковою кількістю боєприпасів та дронів, зміцнюємо РЕБ та фортифікації.

Вручив нагороди воїнам 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Ще раз висловлюю вдячність нашим захисникам за стійкість, професіоналізм та хоробрість", - резюмує Сирський.

Донецька область (9508) бойові дії (4577) Сирський Олександр (737) Покровськ (803) Покровський район (973) Добропілля (86) війна в Україні (6047)
Шо було те загуло - зараз не потрібно втрачати - біля Покровська кацапи гуртуються
07.09.2025 09:46 Відповісти
Значит Покровск всё.
07.09.2025 09:47 Відповісти
Діп стейт. Хіба в серпні під Покровськом були суцільні перемоги? Вперше чую про таку потужну перемогу в серпні. Хтось контролює ситуацію під Покровськом? Може підтвердити слова стратега?
07.09.2025 09:58 Відповісти
та це все маніпуляції, дійсно відбили 26 км, але маскаль нічого не сказав про те що що ці 26 км були захоплені ворогом у тому ж таки серпні проривом до Добропілля
все як любить шмарафон, цілковиті перемого переможні, а насправді на покровському напрямку срака, орки гуляють по місту, логістика перебити...
07.09.2025 10:18 Відповісти
Перефразируя один известный советский мем: "Там, где Сырский, - там успех, там победа!" Как-то так.
07.09.2025 10:03 Відповісти
сирський, то всьо фігня!
давай про курськ.
ото була операція?
ну, і що, що кацапи на сумщині, харківщині, дніпропетровщині......
егеш?
07.09.2025 10:04 Відповісти
Доки успіхи міряються кілометрами ,а не збереженим життями людей - доти совок непереможний
07.09.2025 10:12 Відповісти
 
 