Покровський напрямок є найскладнішим. Втративши тут в серпні 5 кв. км, Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км території, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у районах ведення активних бойових дій - на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту.

"Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За останній тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника. Саме тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати нашу оборону.

Але українські воїни мужньо утримують визначені рубежі, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Подібне співвідношення на нашу користь - також і на Добропільському напрямку", - інформує головком.

Він також вислухав доповіді командирів на місцях, зокрема щодо питань, які потребують невідкладного вирішення. Віддав необхідні розпорядження для посилення стійкості оборони.

"Забезпечуємо підрозділи додатковою кількістю боєприпасів та дронів, зміцнюємо РЕБ та фортифікації.

Вручив нагороди воїнам 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Ще раз висловлюю вдячність нашим захисникам за стійкість, професіоналізм та хоробрість", - резюмує Сирський.