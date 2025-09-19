ЗСУ просунулись у глибину оборони противника до 7 км на Добропільському напрямку, - Сирський

Українські захисники успішно просунулися на Добропільському напрямку на Донеччині на глибину до 7 км.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває операція Сил оборони України на Донеччині, на Добропільському напрямку. Просування наших військ у глибину оборони противника становить від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника –– девять", - зазначив він.

Загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² – зачищено від ДРГ.

За словами головкома, втрати ворога в особовому складі за цей час становлять 2456 осіб, з них – 1322.

Також суттєво поповнено "обмінний фонд" для повернення українських захисників і захисниць із російського полону.

Окупанти втратили: 817 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 37, артсистем – 162, РСЗВ – 5, автотехніки – 382, мотоциклів – 58, спеціальної техніки – 1, БпЛА – 160.

