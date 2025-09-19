УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7271 відвідувач онлайн
Новини Ситуація на Донеччині Ситуація на Добропільському напрямку
2 764 25

ЗСУ просунулись у глибину оборони противника до 7 км на Добропільському напрямку, - Сирський

Сирський: ЗСУ просунулися на Добропільському напрямку

Українські захисники успішно просунулися на Добропільському напрямку на Донеччині на глибину до 7 км.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває операція Сил оборони України на Донеччині, на Добропільському напрямку. Просування наших військ у глибину оборони противника становить від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника –– девять", - зазначив він.

Загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² – зачищено від ДРГ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти не змогли розгорнути повноцінний наступ в районі Покровська і Добропілля, - Зеленський

За словами головкома, втрати ворога в особовому складі за цей час становлять 2456 осіб, з них – 1322.

Також суттєво поповнено "обмінний фонд" для повернення українських захисників і захисниць із російського полону.

Окупанти втратили: 817 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 37, артсистем – 162, РСЗВ – 5, автотехніки – 382, мотоциклів – 58, спеціальної техніки – 1, БпЛА – 160.

Читайте також: Покровський напрямок є найскладнішим. Втративши тут в серпні 5 кв. км, Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км території, - Сирський

Автор: 

Донецька область (9634) Сирський Олександр (746) Покровський район (1009) Добропілля (89) війна в Україні (6235)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Завтра подивимось Deepstat.Не так давно була успішна курська операція
показати весь коментар
19.09.2025 21:46 Відповісти
+8
Гарна новина...
показати весь коментар
19.09.2025 21:42 Відповісти
+5
Не переживайте, всі ці просування тіко в полові Сирського
показати весь коментар
19.09.2025 21:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна новина...
показати весь коментар
19.09.2025 21:42 Відповісти
Завтра подивимось Deepstat.Не так давно була успішна курська операція
показати весь коментар
19.09.2025 21:46 Відповісти
А Сирок Deepstatе не дивиться.
показати весь коментар
19.09.2025 22:58 Відповісти
аби ще й правдива
показати весь коментар
19.09.2025 21:56 Відповісти
Дуже гарна, головне щоб не замануха була у черговий котел.
показати весь коментар
19.09.2025 21:45 Відповісти
Не переживайте, всі ці просування тіко в полові Сирського
показати весь коментар
19.09.2025 21:51 Відповісти
а де традиція заяв ГЕНШТАБУ - офіційних ? Там є ПРес-серктар? чи тепер фронт піару "каждый сам-сам?"
показати весь коментар
19.09.2025 21:45 Відповісти
Сирський, ти там не дуже на кацапню налягай, бо так за 3...4 місяці до мацкви дійдеш. З чого тоді надпотужних 5-6 менеджерів євробабло будуть пиляти?
показати весь коментар
19.09.2025 21:51 Відповісти
час становлять 2456 осіб, з них - 1322.
Джерело: https://censor.net/ua/n3575133

Шо, з них 1322 были пьяные, обкуренные...
показати весь коментар
19.09.2025 22:15 Відповісти
Мабуть дохлі
показати весь коментар
19.09.2025 22:25 Відповісти
новий котел?
показати весь коментар
19.09.2025 22:26 Відповісти
да новая зрада будет, готовь текст про 73% наріда кто голосовал за Зелю и вот опять новый котел и придумай что то поновее чем ХОТЬ ПОРЖЕМ
показати весь коментар
19.09.2025 22:33 Відповісти
Хтось збирався захопити курську АЕС,землі курщини обміняти на окуповані рашкою,було діло,памятаю .Чи не тобі подібні ідіоти про це кричали в екстазі??
показати весь коментар
19.09.2025 23:02 Відповісти
ну да 6 бригад хотели курскую АЭС захватить это всё из оперы буферные зоны в Сумской и Харьковской области или захватим Донбас до сентября или никогда не выйдем с Бахмута, обмен территориями , как вообще в это можно верить
показати весь коментар
19.09.2025 23:12 Відповісти
Закінчились авантюра повним *********** боездатних частин
показати весь коментар
19.09.2025 23:05 Відповісти
а контрнаступ в 23 году авантура и чем закончилась ?
показати весь коментар
19.09.2025 23:16 Відповісти
Ще один довбойоб,разом зі своїм президентом
показати весь коментар
19.09.2025 23:05 Відповісти
Нє. Просто дуже гнучкий кар'єрист.

Сирський підісрав боса і зайняв його місце. Паскуда але не довбойоб. Він точно знає, що робить.
показати весь коментар
19.09.2025 23:10 Відповісти
От яке може бути просування в обороні противника, якщо він наступає? Це ж які ми населені пункти відвоювали крайнім часом на Добропільському напрямку?
показати весь коментар
19.09.2025 23:10 Відповісти
Просто удивительно, сколько гамноедов-зрадофилов сюда сбегается на любую хорошую новость(( Хотя может это лахтяные, которых научили гугель-транслейту?
показати весь коментар
19.09.2025 23:16 Відповісти
люди просто коментують по досвіду, звикши що «перемоги сирського» розвіюються коментами військових про реальний стан речей.
думаю якщо пару схожих заяв підтвердиться від людей на фронті то риторика коментарів зміниться..
показати весь коментар
19.09.2025 23:31 Відповісти
стало закономірністю останнім часом,що хороші новини виявляються брехнею
показати весь коментар
19.09.2025 23:40 Відповісти
Знову фельдмаршал Сирський Єдиний марафон надивися.
показати весь коментар
19.09.2025 23:22 Відповісти
А сырский тут при чем. Продвинулись вопреки писулькам из сырского штаба, где писарей больше чем пехоты на передке. Еще накажут парней на местах.
показати весь коментар
19.09.2025 23:48 Відповісти
 
 