УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7617 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Добропільському напрямку
946 11

Зеленський про контрнаступ ЗСУ в районах Добропілля і Покровська: Близько 330 кілометрів повернуто під наш контроль

зеленський

Після успішних контратак Сил оборони на Добропільському напрямку та в районі Покровська під контроль України повернулися 330 кілометрів, з них понад 170 - повністю зачищені від ворога.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо наших контрнаступальних дій в районах Добропілля і Покровська. "Руські" хотіли оточити нас, але саме наші Збройні сили роблять там все, щоб знищити ворога. На сьогодні десь близько 330 кілометрів під нашим контролем, звільнено 160, і більше 170 зачищено від ворога", - розповів Зеленський.

Він прогнозує, що саме на цьому напрямку ворог зосередить основні зусилля.

"Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції. Вони туди і додавали постійно, тому що це був їх головний наступ - Добропільський, Покровський напрямки. І зараз вони підтягнули туди 61 бригаду морської піхоти, розуміючи, що вони втрачають велику кількість своїх військових", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ просунулись у глибину оборони противника до 7 км на Добропільському напрямку, - Сирський

Він зазначив, що вважає такі дії Сил оборони успіхом.

"Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємось, та я вважаю, що це успіх Збройних сил України", - підсумував глава держави.

Раніше Зеленський заявляв, що окупанти не змогли розгорнути повноцінний наступ в районі Покровська і Добропілля.

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) Донецька область (9634) контрнаступ (439) Покровський район (1014) Добропілля (91)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Так ТИ с.ка і про.бав ці території гнида в 2022 році. Тобі ж говорили готуватися а ТИ мразь що шашлик в травні. УБЛЮДОК
показати весь коментар
20.09.2025 12:37 Відповісти
+2
Слава ЗСУ! - А на інших ділянках фронту? - чого ти мовчиш?
показати весь коментар
20.09.2025 12:25 Відповісти
+1
Х.знает сколько сдал крапочку типа вернул,бараны довольны
показати весь коментар
20.09.2025 12:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ! - А на інших ділянках фронту? - чого ти мовчиш?
показати весь коментар
20.09.2025 12:25 Відповісти
Зараз почекай- він особисто тобі з доповіддю подзвонить
показати весь коментар
20.09.2025 12:31 Відповісти
Твої прогнози то сигнал ворогу чи як ?
показати весь коментар
20.09.2025 12:34 Відповісти
Так ТИ с.ка і про.бав ці території гнида в 2022 році. Тобі ж говорили готуватися а ТИ мразь що шашлик в травні. УБЛЮДОК
показати весь коментар
20.09.2025 12:37 Відповісти
Так откинули и зачистили в Сумской обл., шо кацапня лупит по Сумам из РСЗВ
Війська РФ ударили із РСЗВ по промисловій зоні у Сумах: є знеструмлення. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3575187
показати весь коментар
20.09.2025 12:41 Відповісти
Потужний як у 2023 , зеГнида ?
показати весь коментар
20.09.2025 13:07 Відповісти
"Ворог просунувся поблизу Катеринівки (Краматорський район, Донецька область), Новомиколаївки (Дніпровський район, Дніпропетровська область) та Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область)" Джерело: https://censor.net/ua/n3575193
показати весь коментар
20.09.2025 13:14 Відповісти
Ворог має просування в напрямку населеного пункту Клебан-Бик, Торецький напрямок.
показати весь коментар
20.09.2025 13:15 Відповісти
Підари продовжують розширювати плацдарм для подальших наступальних дій, противник окупував населений пункт Одрадне, Південно-Слобожанський напрямок.

Ворог має просування в населеному пункті Шандриголове, Лиманський напрямок

Підари мають просування біля населених пунктів Малинівка, Ольгівське, Новоіванівка, Новопавлівський напрямок.

Ворог окупував населений пункт Кіндрашівка, Куп'янський напрямок

Підари мають просування на околицях населеного пункту Покровськ.

Продовжувати зелена потвора?
показати весь коментар
20.09.2025 13:18 Відповісти
Тварюка кончена. Як тільки вони там побували - наші втрати пішли вдесяторо!
Жуков 2.0.
Сказали замкнути кільце - і все. Чим? Як це підготовлено? Пох - баби нарожають.
Ні аеророзвідки, нв вогневої підтримки!
Вони що розбіглися? - окопалися з новим боєкомплектом.
показати весь коментар
20.09.2025 13:22 Відповісти
 
 