Зеленський про контрнаступ ЗСУ в районах Добропілля і Покровська: Близько 330 кілометрів повернуто під наш контроль
Після успішних контратак Сил оборони на Добропільському напрямку та в районі Покровська під контроль України повернулися 330 кілометрів, з них понад 170 - повністю зачищені від ворога.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо наших контрнаступальних дій в районах Добропілля і Покровська. "Руські" хотіли оточити нас, але саме наші Збройні сили роблять там все, щоб знищити ворога. На сьогодні десь близько 330 кілометрів під нашим контролем, звільнено 160, і більше 170 зачищено від ворога", - розповів Зеленський.
Він прогнозує, що саме на цьому напрямку ворог зосередить основні зусилля.
"Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції. Вони туди і додавали постійно, тому що це був їх головний наступ - Добропільський, Покровський напрямки. І зараз вони підтягнули туди 61 бригаду морської піхоти, розуміючи, що вони втрачають велику кількість своїх військових", - сказав президент.
Він зазначив, що вважає такі дії Сил оборони успіхом.
"Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємось, та я вважаю, що це успіх Збройних сил України", - підсумував глава держави.
Раніше Зеленський заявляв, що окупанти не змогли розгорнути повноцінний наступ в районі Покровська і Добропілля.
Ворог має просування в населеному пункті Шандриголове, Лиманський напрямок
Підари мають просування біля населених пунктів Малинівка, Ольгівське, Новоіванівка, Новопавлівський напрямок.
Ворог окупував населений пункт Кіндрашівка, Куп'янський напрямок
Підари мають просування на околицях населеного пункту Покровськ.
Продовжувати зелена потвора?
Жуков 2.0.
Сказали замкнути кільце - і все. Чим? Як це підготовлено? Пох - баби нарожають.
Ні аеророзвідки, нв вогневої підтримки!
Вони що розбіглися? - окопалися з новим боєкомплектом.