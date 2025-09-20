Зеленський про контрнаступ ЗСУ в районах Добропілля і Покровська: Близько 330 кілометрів повернуто під наш контроль

Після успішних контратак Сил оборони на Добропільському напрямку та в районі Покровська під контроль України повернулися 330 кілометрів, з них понад 170 - повністю зачищені від ворога.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо наших контрнаступальних дій в районах Добропілля і Покровська. "Руські" хотіли оточити нас, але саме наші Збройні сили роблять там все, щоб знищити ворога. На сьогодні десь близько 330 кілометрів під нашим контролем, звільнено 160, і більше 170 зачищено від ворога", - розповів Зеленський.

Він прогнозує, що саме на цьому напрямку ворог зосередить основні зусилля.

"Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції. Вони туди і додавали постійно, тому що це був їх головний наступ - Добропільський, Покровський напрямки. І зараз вони підтягнули туди 61 бригаду морської піхоти, розуміючи, що вони втрачають велику кількість своїх військових", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ просунулись у глибину оборони противника до 7 км на Добропільському напрямку, - Сирський

Він зазначив, що вважає такі дії Сил оборони успіхом.

"Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємось, та я вважаю, що це успіх Збройних сил України", - підсумував глава держави.

Раніше Зеленський заявляв, що окупанти не змогли розгорнути повноцінний наступ в районі Покровська і Добропілля.