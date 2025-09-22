Контрзаходи ЗСУ поблизу Добропілля призвели до руйнування логістики окупантів, це змусило ворога поступово відступати, - ОСУВ "Дніпро"

Удари Збройних сил руйнують логістику росіян на Добропільському напрямку, через це окупанти почали втрачати там позиції.

Про це в телеефірі повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами речника, загарбники просочувалися невеликими групами через першу лінію української оборони, після чого намагалися об’єднуватися та закріплюватися на зайнятих ділянках. Він зазначив, що росіянам також не допомогло підкріплення.

"Десь на цьому етапі в них почало не виходити — завдяки ефективним контрзаходам ми почали завдати по них ударів, від чого почала руйнуватися їхня логістика, і вони почали потроху стали втрачати позиції. Це триває до сьогоднішнього дня", - сказав Трегубов.

Речник розповів, що російські війська розтягнуті на лінії фронту і не мають змоги забезпечити необхідні підкріплення та постачання.

"Їм фактично треба просовуватися через "шийку пляшки", що не дуже для них зручно. Саме на цьому вони погоріли: той прохід, який вони собі залишили, виявився занадто вузьким. І під час спроб або завести туди якусь техніку, або налагодити постачання, то до них прилітає з обох боків", - додав Трегубов.

