Контрмеры ВСУ вблизи Доброполья привели к разрушению логистики оккупантов, это заставило врага постепенно отступать, - ОСГВ "Днепр"

Удары Вооруженных сил разрушают логистику россиян на Добропольском направлении, из-за этого оккупанты начали терять там позиции.

Об этом в телеэфире сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам спикера, захватчики просачивались небольшими группами через первую линию украинской обороны, после чего пытались объединяться и закрепляться на занятых участках. Он отметил, что россиянам также не помогло подкрепление.

"Где-то на этом этапе у них начало не получаться - благодаря эффективным контрмерам мы начали наносить по ним удары, от чего начала разрушаться их логистика, и они понемногу стали терять позиции. Это продолжается до сегодняшнего дня", - сказал Трегубов.

Спикер рассказал, что российские войска растянуты на линии фронта и не имеют возможности обеспечить необходимые подкрепления и снабжение.

"Им фактически надо просовываться через "горлышко бутылки", что не очень для них удобно. Именно на этом они погорели: тот проход, который они себе оставили, оказался слишком узким. И при попытках или завести туда какую-то технику, или наладить поставки, то к ним прилетает с обеих сторон", - добавил Трегубов.

Читайте также: Украинские войска продвигаются на Добропольском направлении, за прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 кв. км, - Сырский