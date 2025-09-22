РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9248 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Добропольском направлении
722 3

Контрмеры ВСУ вблизи Доброполья привели к разрушению логистики оккупантов, это заставило врага постепенно отступать, - ОСГВ "Днепр"

Добропілля

Удары Вооруженных сил разрушают логистику россиян на Добропольском направлении, из-за этого оккупанты начали терять там позиции.

Об этом в телеэфире сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам спикера, захватчики просачивались небольшими группами через первую линию украинской обороны, после чего пытались объединяться и закрепляться на занятых участках. Он отметил, что россиянам также не помогло подкрепление.

"Где-то на этом этапе у них начало не получаться - благодаря эффективным контрмерам мы начали наносить по ним удары, от чего начала разрушаться их логистика, и они понемногу стали терять позиции. Это продолжается до сегодняшнего дня", - сказал Трегубов.

Спикер рассказал, что российские войска растянуты на линии фронта и не имеют возможности обеспечить необходимые подкрепления и снабжение.

"Им фактически надо просовываться через "горлышко бутылки", что не очень для них удобно. Именно на этом они погорели: тот проход, который они себе оставили, оказался слишком узким. И при попытках или завести туда какую-то технику, или наладить поставки, то к ним прилетает с обеих сторон", - добавил Трегубов.

Читайте также: Украинские войска продвигаются на Добропольском направлении, за прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 кв. км, - Сырский

Автор: 

Донецкая область (10828) боевые действия (4907) Покровский район (1013) Доброполье (93) ОСГВ Днепр (63)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Захисники України, зірвали плани ****** та помічників ригоАНАЛІВ в Україні!
Смерть, московським окупантам та їх ждунам з ВРУ та Урядового кварталу !!! Не одні ж Бай та Мехеда з Секретаріату КМУ, чекали на шашлики??
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
22.09.2025 21:02 Ответить
тому зЄльоні на Коста-Ріка вже посольство розвдять ???
показать весь комментарий
22.09.2025 21:34 Ответить
"Азов" їх зупинив і почав видавлювати
показать весь комментарий
22.09.2025 21:06 Ответить
 
 