Контрмеры ВСУ вблизи Доброполья привели к разрушению логистики оккупантов, это заставило врага постепенно отступать, - ОСГВ "Днепр"
Удары Вооруженных сил разрушают логистику россиян на Добропольском направлении, из-за этого оккупанты начали терять там позиции.
Об этом в телеэфире сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам спикера, захватчики просачивались небольшими группами через первую линию украинской обороны, после чего пытались объединяться и закрепляться на занятых участках. Он отметил, что россиянам также не помогло подкрепление.
"Где-то на этом этапе у них начало не получаться - благодаря эффективным контрмерам мы начали наносить по ним удары, от чего начала разрушаться их логистика, и они понемногу стали терять позиции. Это продолжается до сегодняшнего дня", - сказал Трегубов.
Спикер рассказал, что российские войска растянуты на линии фронта и не имеют возможности обеспечить необходимые подкрепления и снабжение.
"Им фактически надо просовываться через "горлышко бутылки", что не очень для них удобно. Именно на этом они погорели: тот проход, который они себе оставили, оказался слишком узким. И при попытках или завести туда какую-то технику, или наладить поставки, то к ним прилетает с обеих сторон", - добавил Трегубов.
Смерть, московським окупантам та їх ждунам з ВРУ та Урядового кварталу !!! Не одні ж Бай та Мехеда з Секретаріату КМУ, чекали на шашлики??
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!