Украинские войска продвигаются на Добропольском направлении, восстановлен контроль над 1,3 кв. км за прошедшие сутки, - Сырский

Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Добропольском направлении.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км², проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области. Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км.



В ходе ведения боевых действий уничтожено 43 оккупанта, общие потери противника - 65 человек. Также уничтожено 11 единиц военной техники (артиллерийских систем - 4; БпЛА - 6, мотоциклов - 1)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 22 сентября 2025 года Силы обороны деоккупировали 164,5 км². В то же время 180,8 км² - зачищено от ДРГ противника.

Смотрите: Более 305 тысяч оккупантов обезврежено с начала года, - Сырский. ВИДЕО

"Восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ противника - девять. Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2696 человек, из них безвозвратные - 1492. Продолжается пополнение "обменного фонда" для возвращения украинских защитников и защитниц из российской неволи.



Также оккупанты потеряли - 856 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков - 12, боевых бронированных машин - 38, артсистем - 175, РСЗО - 5, автотехники - 441, мотоциклов и квадроциклов - 58, специльной техники - 1, БпЛА - 173", - добавил Сырский.

Читайте: ВСУ продвинулись в глубину обороны противника до 7 км на Добропольском направлении, - Сырский