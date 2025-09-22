РУС
Новости Ситуация на Добропольском направлении
658 7

Украинские войска продвигаются на Добропольском направлении, восстановлен контроль над 1,3 кв. км за прошедшие сутки, - Сырский

Добропольское направление. Силы обороны имеют продвижение

Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Добропольском направлении.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км², проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области. Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км.

В ходе ведения боевых действий уничтожено 43 оккупанта, общие потери противника - 65 человек. Также уничтожено 11 единиц военной техники (артиллерийских систем - 4; БпЛА - 6, мотоциклов - 1)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 22 сентября 2025 года Силы обороны деоккупировали 164,5 км². В то же время 180,8 км² - зачищено от ДРГ противника.

Смотрите: Более 305 тысяч оккупантов обезврежено с начала года, - Сырский. ВИДЕО

"Восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ противника - девять. Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2696 человек, из них безвозвратные - 1492. Продолжается пополнение "обменного фонда" для возвращения украинских защитников и защитниц из российской неволи.

Также оккупанты потеряли - 856 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков - 12, боевых бронированных машин - 38, артсистем - 175, РСЗО - 5, автотехники - 441, мотоциклов и квадроциклов - 58, специльной техники - 1, БпЛА - 173", - добавил Сырский.

Читайте: ВСУ продвинулись в глубину обороны противника до 7 км на Добропольском направлении, - Сырский

 

боевые действия (4896) Александр Сырский (722)
DeepState не відображає ніяких контрнаступів,які анонсував мясник пару днів назад до 7км,значить знову бреше підорюга кацапська
22.09.2025 15:12 Ответить
в мене запитання , справді без подвійного дна - чи в часи главкому Залужного він теж робив сам отакі доповіді про стан на фронті ?
22.09.2025 15:16 Ответить
Про окуповані рашистами кілометри і населені пункти Творожников мовчить, як в рот набрав, з-під єрмака і свого Лідора?
22.09.2025 15:20 Ответить
Цей уже бреше навіть не "фільтруючи базар". Вони просто мають Українців за лохів...
22.09.2025 15:22 Ответить
Як заїпало це шапіто. Станом на 17 серпня, под российским контролем находится 114 493 кв. км. повернули 1.3 км. Залишилося всього 114 491,7 км. Тільки натиснути потрібно. Де ****** Фламінго, яких виробляють по 3 одиниці на добу? Якого лисого не знищені пускові майданчики шахедів, кримський міст, москальські ТЕЦ навколо москви?
22.09.2025 15:29 Ответить
Где победы недельной давности? Литвин? Зеля, тебя надувают со всех сторон! Проснись, Ты сделать ничего не можешь! Хотя бы нахлобучь советников дибилов, впрочем, твой выбор!
22.09.2025 15:33 Ответить
Ішак очолює цей механізм тотальної брехні.
