285 4

Более 305 тысяч оккупантов уничтожены с начала года, - Сырский. ВИДЕО

С начала года Силы обороны обезвредили 305 630 российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"В то же время разрушаем и вражескую логистику: в 2025 году уже поражено 29 095 единиц автомобильной техники", - добавил главком.

Смотрите: 92 ОШБр "умножает на ноль" оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

ликвидация (4055) уничтожение (7925) Александр Сырский (720) война в Украине (6139)
Це що одночасний бенефіс потужного і сирка? Новий підрахуй.
16.09.2025 22:56 Ответить
"Водночас руйнуємо й ворожу логістику: у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки", - додав головком. Джерело: https://censor.net/ua/v3574489

Знаєте скільки вантажівок в рік виробляє один тільки КамАЗ?
16.09.2025 23:00 Ответить
Через кризу на ринку «КамАЗ» переходить на чотириденний робочий тиждень
25 Липня 2025



https://www.ixbt.com/news/2025/08/03/ 03 августа 2025
Рынок грузовиков рухнул, убыток КамАЗа в 2025 году составил 20 миллиардов рублей
16.09.2025 23:06 Ответить
Тільки в нас люди на фронті закінчюються, а в них ні
16.09.2025 23:57 Ответить
 
 