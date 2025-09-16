Более 305 тысяч оккупантов уничтожены с начала года, - Сырский. ВИДЕО
С начала года Силы обороны обезвредили 305 630 российских военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"В то же время разрушаем и вражескую логистику: в 2025 году уже поражено 29 095 единиц автомобильной техники", - добавил главком.
Знаєте скільки вантажівок в рік виробляє один тільки КамАЗ?
25 Липня 2025
https://www.ixbt.com/news/2025/08/03/ 03 августа 2025
Рынок грузовиков рухнул, убыток КамАЗа в 2025 году составил 20 миллиардов рублей