Более 305 тысяч оккупантов уничтожены с начала года, - Сырский. ВИДЕО

С начала года Силы обороны обезвредили 305 630 российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"В то же время разрушаем и вражескую логистику: в 2025 году уже поражено 29 095 единиц автомобильной техники", - добавил главком.

