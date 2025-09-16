Понад 305 тисяч окупантів знешкоджено від початку року, - Сирський. ВIДЕО
Від початку року Сили оборони знешкодили 305 630 російських військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Водночас руйнуємо й ворожу логістику: у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки", - додав головком.
Знаєте скільки вантажівок в рік виробляє один тільки КамАЗ?
25 Липня 2025
https://www.ixbt.com/news/2025/08/03/ 03 августа 2025
Рынок грузовиков рухнул, убыток КамАЗа в 2025 году составил 20 миллиардов рублей