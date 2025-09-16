УКР
Понад 305 тисяч окупантів знешкоджено від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Від початку року Сили оборони знешкодили 305 630 російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Водночас руйнуємо й ворожу логістику: у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки", - додав головком.

Це що одночасний бенефіс потужного і сирка? Новий підрахуй.
показати весь коментар
16.09.2025 22:56 Відповісти
"Водночас руйнуємо й ворожу логістику: у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки", - додав головком. Джерело: https://censor.net/ua/v3574489

Знаєте скільки вантажівок в рік виробляє один тільки КамАЗ?
показати весь коментар
16.09.2025 23:00 Відповісти
Через кризу на ринку «КамАЗ» переходить на чотириденний робочий тиждень
25 Липня 2025



https://www.ixbt.com/news/2025/08/03/ 03 августа 2025
Рынок грузовиков рухнул, убыток КамАЗа в 2025 году составил 20 миллиардов рублей
показати весь коментар
16.09.2025 23:06 Відповісти
 
 