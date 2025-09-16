Понад 305 тисяч окупантів знешкоджено від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Від початку року Сили оборони знешкодили 305 630 російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Водночас руйнуємо й ворожу логістику: у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки", - додав головком.

