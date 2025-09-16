УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7612 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
705 1

92 ОШБр "множить на нуль" окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку триває ліквідація російських військових. Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти продовжують здійснювати "мʼясні штурми", однак оператори дронів 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка методично знищують усі спроби ворога прорватися до українських позицій.

На відео, оприлюдненому 92-ю окремою штурмовою бригадою у соцмережах, видно серію точкових ударів по позиціях окупантів. Українські БпЛА виконали близько десяти прицільних скидів, уражаючи штурмові групи противника.

Також дивіться: 12 діб в оточенні: четверо бійців 92 ОШБр героїчно тримали оборону в селі Разіне на Донеччині. ВIДЕО

армія рф (18717) штурм (271) знищення (8243) 92 окрема штурмова бригада (263) дрони (5583)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🙏🙏🙏
показати весь коментар
16.09.2025 22:19 Відповісти
 
 