92 ОШБр "множить на нуль" окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку триває ліквідація російських військових. Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти продовжують здійснювати "мʼясні штурми", однак оператори дронів 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка методично знищують усі спроби ворога прорватися до українських позицій.

На відео, оприлюдненому 92-ю окремою штурмовою бригадою у соцмережах, видно серію точкових ударів по позиціях окупантів. Українські БпЛА виконали близько десяти прицільних скидів, уражаючи штурмові групи противника.

