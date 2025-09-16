92 ОШБр "множить на нуль" окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку триває ліквідація російських військових. Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти продовжують здійснювати "мʼясні штурми", однак оператори дронів 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка методично знищують усі спроби ворога прорватися до українських позицій.
На відео, оприлюдненому 92-ю окремою штурмовою бригадою у соцмережах, видно серію точкових ударів по позиціях окупантів. Українські БпЛА виконали близько десяти прицільних скидів, уражаючи штурмові групи противника.
