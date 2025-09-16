92-я ОШБр "умножает на ноль" оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении продолжается ликвидация российских военных. Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты продолжают осуществлять "мясные штурмы", однако операторы дронов 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко методично уничтожают все попытки врага прорваться к украинским позициям.

На видео, обнародованном 92-й отдельной штурмовой бригадой в соцсетях, видно серию точечных ударов по позициям оккупантов. Украинские БпЛА выполнили около десяти прицельных сбросов, поражая штурмовые группы противника.

Также смотрите: 12 суток в окружении: четверо бойцов 92 ОШБр героически держали оборону в селе Разино в Донецкой области. ВИДЕО