92-я ОШБр "умножает на ноль" оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении продолжается ликвидация российских военных. Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты продолжают осуществлять "мясные штурмы", однако операторы дронов 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко методично уничтожают все попытки врага прорваться к украинским позициям.

На видео, обнародованном 92-й отдельной штурмовой бригадой в соцсетях, видно серию точечных ударов по позициям оккупантов. Украинские БпЛА выполнили около десяти прицельных сбросов, поражая штурмовые группы противника.

