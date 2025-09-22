Українські війська просуваються на Добропільському напрямку, минулої доби відновлено контроль над 1,3 кв. км, - Сирський

Сили оборони України продовжують просуватися вперед на Добропільському напрямку.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.



В ході ведення бойових дій знищено 43 окупанти, загальні втрати противника – 65 осіб. Також знищено 11 одиниць військової техніки (артилерійських систем – 4; БпЛА – 6, мотоциклів – 1)", - йдеться в повідомленні.

Станом на 22 вересня 2025 року Сили оборони деокупували 164,5 км². Водночас 180,8 км² - зачищено від ДРГ противника.

"Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять. Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповортні – 1492. Триває поповнення "обмінного фонду" для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі.



Також окупанти втратили – 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 175, РСЗВ – 5, автотехніки – 441, мотоциклів і квадроциклів – 58, спецільної техніки – 1, БпЛА – 173", - додав Сирський.

