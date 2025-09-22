УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10595 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Добропільському напрямку
1 441 11

Українські війська просуваються на Добропільському напрямку, минулої доби відновлено контроль над 1,3 кв. км, - Сирський

Добропільський напрямок. Сили оборони мають просування

Сили оборони України продовжують просуватися вперед на Добропільському напрямку.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.

В ході ведення бойових дій знищено 43 окупанти, загальні втрати противника – 65 осіб. Також знищено 11 одиниць військової техніки (артилерійських систем – 4; БпЛА – 6, мотоциклів – 1)", - йдеться в повідомленні.

Станом на 22 вересня 2025 року Сили оборони деокупували 164,5 км². Водночас 180,8 км² - зачищено від ДРГ противника.

Дивіться: Понад 305 тисяч окупантів знешкоджено від початку року, - Сирський. ВIДЕО

"Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять. Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповортні – 1492. Триває поповнення "обмінного фонду" для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі.

Також окупанти втратили – 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 175, РСЗВ – 5, автотехніки – 441, мотоциклів і квадроциклів – 58, спецільної техніки – 1, БпЛА – 173", - додав Сирський.

Читайте: ЗСУ просунулись у глибину оборони противника до 7 км на Добропільському напрямку, - Сирський

Автор: 

бойові дії (4651) Сирський Олександр (747)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
DeepState не відображає ніяких контрнаступів,які анонсував мясник пару днів назад до 7км,значить знову бреше підорюга кацапська
показати весь коментар
22.09.2025 15:12 Відповісти
+4
Про окуповані рашистами кілометри і населені пункти Творожников мовчить, як в рот набрав, з-під єрмака і свого Лідора?
показати весь коментар
22.09.2025 15:20 Відповісти
+3
Хотілось би послухати військових з того напрямку про який
доповідає Сирський , так як довіри немає ні йому ,
ні Зеленському , який бреше і не поргає 😡
показати весь коментар
22.09.2025 16:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
DeepState не відображає ніяких контрнаступів,які анонсував мясник пару днів назад до 7км,значить знову бреше підорюга кацапська
показати весь коментар
22.09.2025 15:12 Відповісти
в мене запитання , справді без подвійного дна - чи в часи главкому Залужного він теж робив сам отакі доповіді про стан на фронті ?
показати весь коментар
22.09.2025 15:16 Відповісти
Про окуповані рашистами кілометри і населені пункти Творожников мовчить, як в рот набрав, з-під єрмака і свого Лідора?
показати весь коментар
22.09.2025 15:20 Відповісти
Цей уже бреше навіть не "фільтруючи базар". Вони просто мають Українців за лохів...
показати весь коментар
22.09.2025 15:22 Відповісти
Як заїпало це шапіто. Станом на 17 серпня, под российским контролем находится 114 493 кв. км. повернули 1.3 км. Залишилося всього 114 491,7 км. Тільки натиснути потрібно. Де ****** Фламінго, яких виробляють по 3 одиниці на добу? Якого лисого не знищені пускові майданчики шахедів, кримський міст, москальські ТЕЦ навколо москви?
показати весь коментар
22.09.2025 15:29 Відповісти
Думаю зараз на добу жодного фламінго не виробляють бо у кінці літа роздовбали виробництво двигунів у Запоріжжі на Мотор січі.
показати весь коментар
22.09.2025 16:49 Відповісти
Где победы недельной давности? Литвин? Зеля, тебя надувают со всех сторон! Проснись, Ты сделать ничего не можешь! Хотя бы нахлобучь советников дибилов, впрочем, твой выбор!
показати весь коментар
22.09.2025 15:33 Відповісти
Ішак очолює цей механізм тотальної брехні.
показати весь коментар
22.09.2025 15:38 Відповісти
Кожен 5-й слуга уродів - дебіл,
як і попередні 4-и
показати весь коментар
22.09.2025 16:05 Відповісти
Хотілось би послухати військових з того напрямку про який
доповідає Сирський , так як довіри немає ні йому ,
ні Зеленському , який бреше і не поргає 😡
показати весь коментар
22.09.2025 16:03 Відповісти
Кожному українцю слід усвідомити просту річ - все, що розповідає йому влада, є маніпулятивною брехнею
показати весь коментар
22.09.2025 16:14 Відповісти
 
 