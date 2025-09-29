Від початку Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ звільнили більш ніж 174 кв. км, - Зеленський. ВIДЕО

Від початку Добропільської контрнаступальної операції Силам оборони України вдалося звільнити вже більш ніж 174 квадратних кілометри українських територій.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили з військовими по оперативній ситуації, була доповідь Головкома. Добропільська контрнаступальна операція триває. Я хочу подякувати всім нашим залученим підрозділам за ефективність. На початок сьогоднішньої доби нашим силам вдалося звільнити вже від початку операції більш ніж 174 квадратних кілометри, і більш ніж 194 кілометри були очищені від російських диверсантів. Російські втрати тільки в рамках цієї операції майже три тисячі двісті, і більшість – безповоротні втрати", - розповів глава держави.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Окрім цього, військові розповіли про ситуацію в Купʼянську, в прикордонні Харківщини та по районах на стику Донецької та Дніпровської областей.

"Непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять усе належне для захисту позицій. Дякую вам за це", - додав глава держави.

Читайте також: Сили оборони звільнили 175 кв. км на Добропільському напрямку, частина підрозділів ворога опинилась в оточенні, - Сирський