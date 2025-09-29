УКР
Від початку Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ звільнили більш ніж 174 кв. км, - Зеленський. ВIДЕО

Від початку Добропільської контрнаступальної операції Силам оборони України вдалося звільнити вже більш ніж 174 квадратних кілометри українських територій.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили з військовими по оперативній ситуації, була доповідь Головкома. Добропільська контрнаступальна операція триває. Я хочу подякувати всім нашим залученим підрозділам за ефективність. На початок сьогоднішньої доби нашим силам вдалося звільнити вже від початку операції більш ніж 174 квадратних кілометри, і більш ніж 194 кілометри були очищені від російських диверсантів. Російські втрати тільки в рамках цієї операції майже три тисячі двісті, і більшість – безповоротні втрати", - розповів глава держави.

Окрім цього, військові розповіли про ситуацію в Купʼянську, в прикордонні Харківщини та по районах на стику Донецької та Дніпровської областей.

"Непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять усе належне для захисту позицій. Дякую вам за це", - додав глава держави.

А прої@aли скільки на Запорізькому та Дніпровському?!
29.09.2025 21:25 Відповісти
Слава ЗСУ! - а на других напрямках? - Лиман Покровськ Дніпро Запоріжжя - кацапи давлять - чого мовчиш?
29.09.2025 21:29 Відповісти
Все йде до того, що і комбати будуть свої зачистки посадок називати "контрнаступальними операціями" і давати ім особисті назви для звітності
29.09.2025 21:31 Відповісти
29.09.2025 21:32 Відповісти
29.09.2025 21:35 Відповісти
Возврат тупо прое@анного и затыкание дыр на фронте - у нас уже типа "контрнаступление"? Контрнаступления были у Залужного в середине-конце 2022 года, пока один недоумок не вообразил что он недонаполеон и сам в состоянии командовать армией.
29.09.2025 21:46 Відповісти
Згоден. Не важливо, що програвали 2:0, а потім вигравали 3:2. В кінці матчу рахунок порахує Deep State. Вже скоро дізнаємося скільки квадратних кілометрів звільнили/втратили у вересні.
29.09.2025 22:08 Відповісти
так.. 15 км х 10 км = 150 км квадратних.. це ...потужно.
29.09.2025 22:03 Відповісти
Лошара па-Бедоносная, на Дніпропетровщину глянь!
29.09.2025 22:15 Відповісти
 
 