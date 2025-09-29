РУС
С начала Добропольской контрнаступательной операции ВСУ освободили более 174 кв. км, - Зеленский. ВИДЕО

С начала Добропольской контрнаступательной операции Силам обороны Украины удалось освободить уже более 174 квадратных километров украинских территорий.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорили с военными об оперативной ситуации, был доклад Главкома. Добропольская контрнаступательная операция продолжается. Я хочу поблагодарить все наши привлеченные подразделения за эффективность. На начало сегодняшних суток нашим силам удалось освободить уже от начала операции более чем 174 квадратных километра, и более чем 194 километра были очищены от российских диверсантов. Российские потери только в рамках этой операции почти три тысячи двести, и большинство - безвозвратные потери", - рассказал глава государства.

Кроме этого, военные рассказали о ситуации в Купянске, в приграничье Харьковщины и по районам на стыке Донецкой и Днепровской областей.

"Непросто там, но важно, что украинские воины, наши подразделения делают все необходимое для защиты позиций. Благодарю вас за это", - добавил глава государства.

Читайте также: Силы обороны освободили 175 кв. км на Добропольском направлении, часть подразделений врага оказалась в окружении, - Сырский

Зеленский Владимир (22097) Донецкая область (10871) боевые действия (4944) ВСУ (6945) Покровский район (1031) Доброполье (97)
+5
А прої@aли скільки на Запорізькому та Дніпровському?!
29.09.2025 21:25 Ответить
+4
Возврат тупо прое@анного и затыкание дыр на фронте - у нас уже типа "контрнаступление"? Контрнаступления были у Залужного в середине-конце 2022 года, пока один недоумок не вообразил что он недонаполеон и сам в состоянии командовать армией.
29.09.2025 21:46 Ответить
+1
так.. 15 км х 10 км = 150 км квадратних.. це ...потужно.
29.09.2025 22:03 Ответить
