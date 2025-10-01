Войска РФ продвинулись вблизи Новоивановки, Тернового и Степового, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение возле трех населенных пунктов, два из них - в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Тернового (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Степного (село в Синельниковском районе Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.

