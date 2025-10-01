РУС
Новости Обновленные карты DeepState
1 250 9

Войска РФ продвинулись вблизи Новоивановки, Тернового и Степового, - DeepState

Новоивановка карта

Войска РФ имеют продвижение возле трех населенных пунктов, два из них - в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Тернового (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Степного (село в Синельниковском районе Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.

Новоивановка карта
Новоивановка

Терновое карта
Терновое

Степовое карта
Степное

Автор: 

Запорожская область (3593) Днепропетровская область (4508) Синельниковский район (273) Пологовский район (161) Терновое (2) Степовое (1) Новоивановка (14) DeepState (284)
А що скаже товариш жуков пан сирський?
01.10.2025 12:00 Ответить
що в нього та в його зеленої-шмари-шефа все йде за планом!
01.10.2025 12:05 Ответить
Штаб каже шо відбили кацапів - Діп Стейт - шо просунулись - в когось з очима
01.10.2025 12:04 Ответить
генштабу вірять тільки *******
01.10.2025 12:07 Ответить
Як ці каліч війська на віслючках та бомжі мотоциклах умудряються окуповувати території? Дивина
01.10.2025 12:04 Ответить
О ТОЖ
01.10.2025 12:07 Ответить
Ну, і коли буде мобілізація заброньованих на 90-100% силовиків, молодих відставників, отаких:
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
офіцерів, що великі командири і вічно чекають воса, охоронців, кварталівців, чинуш з дітьми...? Все заставлено джипами, в кожному бик із ксівою. більше ніж до війни.
01.10.2025 12:07 Ответить
А хапають і тягнуть на ДВРЗ хворих людей.
01.10.2025 12:09 Ответить
Такими темпами Дніпро та Запоріжжя будуть зустрічати новий рік о 23:00. Як що будуть ...
01.10.2025 12:49 Ответить
 
 