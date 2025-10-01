Войска РФ продвинулись вблизи Новоивановки, Тернового и Степового, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение возле трех населенных пунктов, два из них - в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Тернового (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Степного (село в Синельниковском районе Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.
товариш жуковпан сирський?
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
офіцерів, що великі командири і вічно чекають воса, охоронців, кварталівців, чинуш з дітьми...? Все заставлено джипами, в кожному бик із ксівою. більше ніж до війни.