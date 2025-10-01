Війська РФ просунулися поблизу Новоіванівки, Тернового та Степового, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування біля трьох населених пунктів, два з них - у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Тернового (село в Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Степового (село в Синельниківському районі Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні.

