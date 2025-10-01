Війська РФ просунулися поблизу Новоіванівки, Тернового та Степового, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування біля трьох населених пунктів, два з них - у Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Тернового (село в Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Степового (село в Синельниківському районі Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
товариш жуковпан сирський?
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
офіцерів, що великі командири і вічно чекають воса, охоронців, кварталівців, чинуш з дітьми...? Все заставлено джипами, в кожному бик із ксівою. більше ніж до війни.