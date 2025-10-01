УКР
Новини Оновлені карти DeepState
758 8

Війська РФ просунулися поблизу Новоіванівки, Тернового та Степового, - DeepState. КАРТИ

Новоіванівка карта

Війська РФ мають просування біля трьох населених пунктів, два з них - у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Тернового (село в Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Степового (село в Синельниківському районі Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ просунулися у Звіровому, Вербовому, поблизу Новоіванівки та Березового, - DeepState. КАРТИ

Новоіванівка карта
Новоіванівка 

Тернове карта
Тернове 

Степове карта
Степове 

Запорізька область (4131) Дніпропетровська область (4307) Синельниківський район (273) Пологівський район (161) Тернове (3) Степове (1) Новоіванівка (14) DeepState (285)
А що скаже товариш жуков пан сирський?
показати весь коментар
01.10.2025 12:00 Відповісти
що в нього та в його зеленої-шмари-шефа все йде за планом!
показати весь коментар
01.10.2025 12:05 Відповісти
Штаб каже шо відбили кацапів - Діп Стейт - шо просунулись - в когось з очима
показати весь коментар
01.10.2025 12:04 Відповісти
генштабу вірять тільки *******
показати весь коментар
01.10.2025 12:07 Відповісти
Як ці каліч війська на віслючках та бомжі мотоциклах умудряються окуповувати території? Дивина
показати весь коментар
01.10.2025 12:04 Відповісти
О ТОЖ
показати весь коментар
01.10.2025 12:07 Відповісти
Ну, і коли буде мобілізація заброньованих на 90-100% силовиків, молодих відставників, отаких:
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
офіцерів, що великі командири і вічно чекають воса, охоронців, кварталівців, чинуш з дітьми...? Все заставлено джипами, в кожному бик із ксівою. більше ніж до війни.
показати весь коментар
01.10.2025 12:07 Відповісти
А хапають і тягнуть на ДВРЗ хворих людей.
показати весь коментар
01.10.2025 12:09 Відповісти
 
 