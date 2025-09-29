УКР
Новини Оновлені карти DeepState
Війська РФ просунулися у Звіровому, Вербовому, поблизу Новоіванівки та Березового, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Звіровому (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Вербовому ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області), поблизу Новоіванівки (село в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області) та Березового (село у Великомихайлівській сільській громаді Синельниківському районі Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Звірове 

Вербове 

Новоіванівка

Березове 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ просунулися поблизу Новоіванівки, Калинівського та в Удачному.

Запорізька область (4124) Донецька область (9687) Дніпропетровська область (4295) Синельниківський район (268) Покровський район (1038) Пологівський район (159) Березове (6) Вербове (1) Звірове (6) Новоіванівка (13) DeepState (284)
З"явилось чергове нове цікаве формулювання - новояз. Замість "ворог захопив село" вже кажуть "ворог просунувся в селі".
показати весь коментар
29.09.2025 11:03 Відповісти
Перепрошую, а новояз то що?
Просунувся то означає, що не захопив село, а просунувся по його території. Є у військових такий термін - просуватись.
У військовій справі термін "просуватись" означає:
здійснювати просування по службі (отримання вищого звання або посади) або здійснювати просування вперед на полі бою (наступальні дії). Обидва значення пов'язані з рухом до вищого статусу або більш вигідної позиції, що демонструє успіх та досягнення.
показати весь коментар
29.09.2025 11:22 Відповісти
В принципі правильно..вліз але не закріпився
показати весь коментар
29.09.2025 11:33 Відповісти
Ні одного дня шоб рашка кудись не пролізла
показати весь коментар
29.09.2025 11:22 Відповісти
 
 