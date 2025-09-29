Війська РФ просунулися у Звіровому, Вербовому, поблизу Новоіванівки та Березового, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Звіровому (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Вербовому ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області), поблизу Новоіванівки (село в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області) та Березового (село у Великомихайлівській сільській громаді Синельниківському районі Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ просунулися поблизу Новоіванівки, Калинівського та в Удачному.