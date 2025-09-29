Війська РФ просунулися у Звіровому, Вербовому, поблизу Новоіванівки та Березового, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Звіровому (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Вербовому ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області), поблизу Новоіванівки (село в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області) та Березового (село у Великомихайлівській сільській громаді Синельниківському районі Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ просунулися поблизу Новоіванівки, Калинівського та в Удачному.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просунувся то означає, що не захопив село, а просунувся по його території. Є у військових такий термін - просуватись.
У військовій справі термін "просуватись" означає:
здійснювати просування по службі (отримання вищого звання або посади) або здійснювати просування вперед на полі бою (наступальні дії). Обидва значення пов'язані з рухом до вищого статусу або більш вигідної позиції, що демонструє успіх та досягнення.