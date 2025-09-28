1 235 6
Війська РФ просунулися поблизу Новоіванівки, Калинівського та в Удачному, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей.
Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (село в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Калинівського (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та в Удачному (селище у Покровському районі Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог просунувся на Донеччині, Дніпропетровщині та в Запорізькій області.
