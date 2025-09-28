УКР
Війська РФ просунулися поблизу Новоіванівки, Калинівського та в Удачному, - DeepState. КАРТИ

Новоіванівка карта

Війська РФ мають просування на території Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. 

Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (село в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Калинівського (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та в Удачному (селище у Покровському районі Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Новоіванівка карта
Новоіванівка 

Калинівське карта
Калинівське 

Удачне карта
Удачне

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог просунувся на Донеччині, Дніпропетровщині та в Запорізькій області.

Дивіться також: Сили оборони зачистили Удачне на Донеччині та встановили в селищі прапор України. ВIДЕО

Запорізька область (4116) Донецька область (9683) Дніпропетровська область (4292) Синельниківський район (266) Покровський район (1033) Пологівський район (158) Калинівське (3) Удачне (23) Новоіванівка (12) DeepState (283)
не верю ..ви всьо врьотє !

дочекаюсь побєдобєсного зельоного відосіка
28.09.2025 11:22 Відповісти
Мабуть брешуть, по марафону і відосах Потужного ми перемагаємо.
28.09.2025 11:27 Відповісти
Не важливо хто "перемагає" - важливо хто переможе! гітлер дійшов то мацкви на початку але програв, те саме будете хутлером*******).
28.09.2025 11:33 Відповісти
Kozluk,
цікаво, що ти ще бачив по марафону?
28.09.2025 11:37 Відповісти
Ось наслідок зміни вищого вайськового керівництва і провал мобілізації за це несуть відповідальність три людини ,Верховний головнокомандувач ,голов. ком. і міністр оборони.
28.09.2025 11:39 Відповісти
Саме Поскуднє Що їм за це аЖ Нічогісінько не буде
🤬🤬🤬
28.09.2025 12:25 Відповісти
 
 