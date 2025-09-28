Війська РФ просунулися поблизу Новоіванівки, Калинівського та в Удачному, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (село в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Калинівського (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та в Удачному (селище у Покровському районі Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

