Войска РФ продвинулись вблизи Новоивановки, Калиновского и в Удачном, - DeepState

Новоивановка карта

Войска РФ имеют продвижение на территории Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Калиновского (село в Синельниковском районе на Днепропетровщине) и в Удачном (поселок в Покровском районе на Донетчине)", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Новоивановка карта
Новоивановка

Калиновское карта
Калиновское

Удачное карта
Удачное

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся на Донетчине, Днепропетровщине и в Запорожской области.

Смотрите также: Силы обороны зачистили Удачное в Донецкой области и установили в поселке флаг Украины. ВИДЕО

Запорожская область (3577) Донецкая область (10859) Днепропетровская область (4499) Синельниковский район (266) Покровский район (1021) Пологовский район (158) Калиновка (3) Удачное (24) Новоивановка (12) DeepState (282)
не верю ..ви всьо врьотє !

дочекаюсь побєдобєсного зельоного відосіка
28.09.2025 11:22 Ответить
Мабуть брешуть, по марафону і відосах Потужного ми перемагаємо.
28.09.2025 11:27 Ответить
Не важливо хто "перемагає" - важливо хто переможе! гітлер дійшов то мацкви на початку але програв, те саме будете хутлером*******).
28.09.2025 11:33 Ответить
Kozluk,
цікаво, що ти ще бачив по марафону?
28.09.2025 11:37 Ответить
Ось наслідок зміни вищого вайськового керівництва і провал мобілізації за це несуть відповідальність три людини ,Верховний головнокомандувач ,голов. ком. і міністр оборони.
28.09.2025 11:39 Ответить
Саме Поскуднє Що їм за це аЖ Нічогісінько не буде
🤬🤬🤬
28.09.2025 12:25 Ответить
 
 