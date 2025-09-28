Войска РФ продвинулись вблизи Новоивановки, Калиновского и в Удачном, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на территории Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Калиновского (село в Синельниковском районе на Днепропетровщине) и в Удачном (поселок в Покровском районе на Донетчине)", - говорится в сообщении.

Новоивановка



Калиновское



Удачное

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся на Донетчине, Днепропетровщине и в Запорожской области.

