Войска РФ продвинулись вблизи Новоивановки, Калиновского и в Удачном, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение на территории Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.
Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Калиновского (село в Синельниковском районе на Днепропетровщине) и в Удачном (поселок в Покровском районе на Донетчине)", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся на Донетчине, Днепропетровщине и в Запорожской области.
дочекаюсь побєдобєсного зельоного відосіка
цікаво, що ти ще бачив по марафону?
🤬🤬🤬