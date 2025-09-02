Силы обороны зачистили Удачное на Донетчине и установили в поселке флаг Украины. ВИДЕО
Силы обороны зачистили от врага поселок Удачное в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Зачистка поселка Удачное в Донецкой области и установление флага. Покровское направление. Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Больше деталей пока не известно.
Накануне сообщалось, что ВСУ освободили село Новоэкономическое в Донецкой области и подняли там флаг Украины.
Марина Нєчаєва #561431
Vad Vad
Aleksey Karpenko #603220
