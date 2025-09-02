РУС
Силы обороны зачистили Удачное на Донетчине и установили в поселке флаг Украины. ВИДЕО

Силы обороны зачистили от врага поселок Удачное в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Зачистка поселка Удачное в Донецкой области и установление флага. Покровское направление. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Больше деталей пока не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под контроль ВСУ возвращена большая часть н.п. Толстой на Донетчине, - ОСГВ "Дніпро". ВИДЕО

Накануне сообщалось, что ВСУ освободили село Новоэкономическое в Донецкой области и подняли там флаг Украины.

Генштаб ВС (6885) Донецкая область (10657) боевые действия (4803) Покровский район (956) Удачное (22)
Героям слава!!
02.09.2025 11:38 Ответить
чудова новина! більше б таких!
02.09.2025 12:02 Ответить
Три кроки назад, крок вперед.
02.09.2025 12:03 Ответить
 
 