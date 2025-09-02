Силы обороны зачистили Удачное на Донетчине и установили в поселке флаг Украины. ВИДЕО

Силы обороны зачистили от врага поселок Удачное в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Зачистка поселка Удачное в Донецкой области и установление флага. Покровское направление. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Больше деталей пока не известно.

Накануне сообщалось, что ВСУ освободили село Новоэкономическое в Донецкой области и подняли там флаг Украины.