Под контроль ВСУ возвращена большая часть н.п. Толстое на Донетчине, - ОСГВ "Дніпро". ВИДЕО
Военнослужащие 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады вернули под контроль Сил обороны Украины большую часть населенного пункта Толстое (Толстой) Донецкой области.
Об этом сообщило ОСГВ "Дніпро", передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов БпАК и артиллерийских расчетов удалось достичь этого результата", - отметили там.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vad UA
показать весь комментарий21.08.2025 12:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
asr rda
показать весь комментарий21.08.2025 12:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль