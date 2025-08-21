РУС
Под контроль ВСУ возвращена большая часть н.п. Толстое на Донетчине, - ОСГВ "Дніпро". ВИДЕО

Военнослужащие 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады вернули под контроль Сил обороны Украины большую часть населенного пункта Толстое (Толстой) Донецкой области.

Об этом сообщило ОСГВ "Дніпро", передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов БпАК и артиллерийских расчетов удалось достичь этого результата", - отметили там.

Читайте: Россияне контролируют только запад Часова Яра, - ОСГВ "Дніпро"

Донецкая область (10548) боевые действия (4752) Волновахский район (342) Толстой (7) ОСГВ Днепр (21)
****, і жодного схвального коментаря!
21.08.2025 12:31 Ответить
на фото стоять козаки які дійшли до того місця ..і люди думають а скільки ж не дійшло ..уявляєш??? якби на фото валялись кучі кацапів розхерячені новітьними дронами,,роботами а не отими хлопцями тоді можна було б і порадіти.. А так ми знаємо ціну тим вибиванням кацапів--нема дуже чому радіти ..
21.08.2025 12:49 Ответить
 
 