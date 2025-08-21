Під контроль ЗСУ повернуто більшу частину н.п. Толстой на Донеччині, - ОСУВ "Дніпро". ВIДЕО
Військовослужбовці 5-ї окремої важкої механізованої бригади повернули під контроль Сил оборони України більшу частину населеного пункту Товсте (Толстой) Донецької області.
Про це повідомило ОСУВ "Дніпро", передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату", - зазначили там.
