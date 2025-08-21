УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14328 відвідувачів онлайн
Новини Відео Деокупація населених пунктів
1 462 3

Під контроль ЗСУ повернуто більшу частину н.п. Толстой на Донеччині, - ОСУВ "Дніпро". ВIДЕО

Військовослужбовці 5-ї окремої важкої механізованої бригади повернули під контроль Сил оборони України більшу частину населеного пункту Товсте (Толстой) Донецької області.

Про це повідомило ОСУВ "Дніпро", передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату", - зазначили там.

Читайте: Росіяни контролюють лише захід Часового Яру, - ОСУВ "Дніпро"

Автор: 

Донецька область (9369) бойові дії (4507) Волноваський район (343) Толстой (7) ОСУВ Дніпро (21)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****, і жодного схвального коментаря!
показати весь коментар
21.08.2025 12:31 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.08.2025 13:02 Відповісти
 
 