Росіяни контролюють лише захід Часового Яру, - ОСУВ "Дніпро"

Російські війська утримують лише західну частину Часового Яру на Донеччині, але місто не взяте повністю, українські позиції залишаються. Росія використовує ситуацію для інформаційних маніпуляцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Насправді місто Часів Яр не було взяте, а українські позиції там залишилися. Так, безумовно, росіяни там у західній частині міста, тобто та частина міста контролюється Росією, на жаль, але, проте, місто не взяте", - наголосив Трегубов.

Він зазначив, що росіяни використовують інформаційний привід для створення враження про успіх, як це вже було у випадку з містом Торецьк.

"Росіянам залишається, як і у випадку з Торецьком, який вони теж начебто взяли ще у лютому, трішки мовчати і зміщувати акценти на інші напрямки", - додав Трегубов.

Бої на Краматорському напрямку

Крім того, він поінформував, що на Краматорському напрямку армія РФ не проводить масштабних лобових атак, характерних для попередніх етапів війни. Натомість діють малими піхотними групами, намагаючись проникнути на українські позиції.

"Там не йдеться про якісь великі лобові атаки, бо вони пройшли, наприклад, два роки тому. Там йдеться, скоріш, про те, що піхота намагається так чи інакше проникати на українські позиції, що, в принципі, є характерним для усієї лінії розмежування зараз", - пояснив речник.

