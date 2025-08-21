УКР
Росіяни контролюють лише захід Часового Яру, - ОСУВ "Дніпро"

Окупанти контролюють лише частину Часового Яру

Російські війська утримують лише західну частину Часового Яру на Донеччині, але місто не взяте повністю, українські позиції залишаються. Росія використовує ситуацію для інформаційних маніпуляцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Насправді місто Часів Яр не було взяте, а українські позиції там залишилися. Так, безумовно, росіяни там у західній частині міста, тобто та частина міста контролюється Росією, на жаль, але, проте, місто не взяте", - наголосив Трегубов.

Він зазначив,  що росіяни використовують інформаційний привід для створення враження про успіх, як це вже було у випадку з містом Торецьк.

"Росіянам залишається, як і у випадку з Торецьком, який вони теж начебто взяли ще у лютому, трішки мовчати і зміщувати акценти на інші напрямки", - додав Трегубов.

Бої на Краматорському напрямку

Крім того, він поінформував, що на Краматорському напрямку армія РФ не проводить масштабних лобових атак, характерних для попередніх етапів війни. Натомість діють малими піхотними групами, намагаючись проникнути на українські позиції.

"Там не йдеться про якісь великі лобові атаки, бо вони пройшли, наприклад, два роки тому. Там йдеться, скоріш, про те, що піхота намагається так чи інакше проникати на українські позиції, що, в принципі, є характерним для усієї лінії розмежування зараз", - пояснив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зв’язок із Часовим Яром майже відсутній, вижити цивільним там дуже складно, - МВА

Донецька область (9369) бойові дії (4507) Часів Яр (395) Бахмутський район (594) ОСУВ Дніпро (21)
+5
Якщо наступ йде зі Сходу, а вже контролюють західну частину міста - то або місто вже окуповане повністю, або українські війська у його східній частині - в оточенні.
21.08.2025 12:16 Відповісти
+3
Що я і перераховував. Зельоні традиційно відмовляються признати, і проходять всі етапи почергово їх спочатку заявляючи як ІПСО кацапів, до захищати там вже нічого + повний ігнор і табу згадування назви міста зайнятого кацапнею. Жаль...
21.08.2025 12:22 Відповісти
+3
Західну частину? Як це розуміти? Комусь потрібен компас?
21.08.2025 12:29 Відповісти
Трегубов-звичайний пи₴добол,який навіть не розуміє що меле.
показати весь коментар
21.08.2025 12:31 Відповісти
Це така військова хитрість. Заводити ворога в оману.
показати весь коментар
21.08.2025 12:27 Відповісти
поїдь, зрозумієш
показати весь коментар
21.08.2025 12:57 Відповісти
А окрім пердя в калюжу,щось можеш?
показати весь коментар
21.08.2025 13:13 Відповісти
"Кацапи контролюють лише східну частину західної частини заходу Часового Яру. Ситуація напружена, але контрольована."
показати весь коментар
21.08.2025 12:33 Відповісти
Якось завуаліровано, на сходіУкраїни, кідари утримують західну частину населеного пункту, то мабуть ми вже загнали їх в котел?
показати весь коментар
21.08.2025 12:42 Відповісти
контролируют руины на западе, этого мало?
показати весь коментар
21.08.2025 12:58 Відповісти
 
 