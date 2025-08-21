РУС
Новости Бои за Часов Яр
455 7

Россияне контролируют только запад Часова Яра, - ОСГВ "Днепр"

Оккупанты контролируют только часть Часового Яра

Российские войска удерживают только западную часть Часова Яра в Донецкой области, но город не взят полностью, украинские позиции остаются. Россия использует ситуацию для информационных манипуляций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"На самом деле город Часов Яр не был взят, а украинские позиции там остались. Да, безусловно, россияне там в западной части города, то есть та часть города контролируется Россией, к сожалению, но, тем не менее, город не взят", - подчеркнул Трегубов.

Он отметил, что россияне используют информационный повод для создания впечатления об успехе, как это уже было в случае с городом Торецк.

"Россиянам остается, как и в случае с Торецком, который они тоже вроде бы взяли еще в феврале, немного молчать и смещать акценты на другие направления", - добавил Трегубов.

Бои на Краматорском направлении

Кроме того, он сообщил, что на Краматорском направлении армия РФ не проводит масштабных лобовых атак, характерных для предыдущих этапов войны. Вместо этого действуют малыми пехотными группами, пытаясь проникнуть на украинские позиции.

"Там речь не идет о каких-то крупных лобовых атаках, потому что они прошли, например, два года назад. Там речь идет, скорее, о том, что пехота пытается так или иначе проникать на украинские позиции, что, в принципе, характерно для всей линии разграничения сейчас", - пояснил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Связь с Часовым Яром почти отсутствует, выжить гражданским там очень сложно, - ГВА

Автор: 

Донецкая область (10548) боевые действия (4752) Часов Яр (392) Бахмутский район (589) ОСГВ Днепр (21)
Якщо наступ йде зі Сходу, а вже контролюють західну частину міста - то або місто вже окуповане повністю, або українські війська у його східній частині - в оточенні.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:16 Ответить
Трегубов-звичайний пи₴добол,який навіть не розуміє що меле.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:31 Ответить
Що я і перераховував. Зельоні традиційно відмовляються признати, і проходять всі етапи почергово їх спочатку заявляючи як ІПСО кацапів, до захищати там вже нічого + повний ігнор і табу згадування назви міста зайнятого кацапнею. Жаль...
показать весь комментарий
21.08.2025 12:22 Ответить
Це така військова хитрість. Заводити ворога в оману.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:27 Ответить
Західну частину? Як це розуміти? Комусь потрібен компас?
показать весь комментарий
21.08.2025 12:29 Ответить
"Кацапи контролюють лише східну частину західної частини заходу Часового Яру. Ситуація напружена, але контрольована."
показать весь комментарий
21.08.2025 12:33 Ответить
Якось завуаліровано, на сходіУкраїни, кідари утримують західну частину населеного пункту, то мабуть ми вже загнали їх в котел?
показать весь комментарий
21.08.2025 12:42 Ответить
 
 