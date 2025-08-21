Россияне контролируют только запад Часова Яра, - ОСГВ "Днепр"

Российские войска удерживают только западную часть Часова Яра в Донецкой области, но город не взят полностью, украинские позиции остаются. Россия использует ситуацию для информационных манипуляций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"На самом деле город Часов Яр не был взят, а украинские позиции там остались. Да, безусловно, россияне там в западной части города, то есть та часть города контролируется Россией, к сожалению, но, тем не менее, город не взят", - подчеркнул Трегубов.

Он отметил, что россияне используют информационный повод для создания впечатления об успехе, как это уже было в случае с городом Торецк.

"Россиянам остается, как и в случае с Торецком, который они тоже вроде бы взяли еще в феврале, немного молчать и смещать акценты на другие направления", - добавил Трегубов.

Бои на Краматорском направлении

Кроме того, он сообщил, что на Краматорском направлении армия РФ не проводит масштабных лобовых атак, характерных для предыдущих этапов войны. Вместо этого действуют малыми пехотными группами, пытаясь проникнуть на украинские позиции.

"Там речь не идет о каких-то крупных лобовых атаках, потому что они прошли, например, два года назад. Там речь идет, скорее, о том, что пехота пытается так или иначе проникать на украинские позиции, что, в принципе, характерно для всей линии разграничения сейчас", - пояснил спикер.

