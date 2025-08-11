Связь с Часовым Яром практически отсутствует, выжить гражданским там очень сложно, - ГВА
Эвакуироваться из Часова Яра в Донецкой области можно только с помощью военных.
Об этом заявил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, сейчас узнать точное количество гражданских невозможно, поскольку некоторые из них могли погибнуть из-за боевых действий.
"По официальной статистике, в Часовом Яре остается 130 человек. Говорю откровенно, я не могу комментировать, сколько из них остались живы. Выжить в этом аду очень сложно, но знаем, что есть такие люди. Связь с обществом, городом как таковая отсутствует. Это могут быть какие-то эпизодические моменты, не более того. .... Люди, которые остались, попали в свою собственную ловушку. Рассчитывали, что будет лучше", - пояснил Чаус.
Сейчас из Часова Яра возможна эвакуация, однако только с помощью военных, которые выводят людей за пределы населенного пункта.
"Эвакуация возможна, происходит в несколько этапов и сейчас возможна только при взаимодействии с военными подразделениями. Они выполняют довольно большую часть работы, в общем, самую опасную - вывести человека из города", - добавил глава ГВА.
Также, сказал Чаус, связи с гражданским населением города фактически нет.
"Безопасность и Часов Яр на данный момент - это два понимания, которые совместить между собой просто невозможно. Это зона открытых боевых действий. Там сейчас нет тишины, и довольно уже давно: уже больше года Часов Яр держится и на его земле идут боевые действия", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто хотів той ше рік тому звідти поїхав.
Кого могли того давно евакуювали.
А за руки за ноги ніхто нікого тягнути
під вогневим контролем не буде.
Самі не бажали, або навпаки чекали свинорилих собак кацапів.
Це ж не параша.
Вчергове змотаються на Алясочку, чи ще кудись на екскурсію, попиз.ять ,(якщо дозволять...), запишуть чергове звернення про "успіхи", "переможний" монолог і відосік, підраХУЄМ скільки кацапів знищено від початку широкомасштабного вторгнення (ага), посваримо партнерів, котрі уже навіть нах. послати гидують. Для лохів покажуть якесь тіло з відірваними руками, ногами чи головою - як символ потужної перемоги над москалями. А москалі тим часом захоплять Покровськ, Мирноград, Часів Яр ... і вже зайшли на Дніпропетровщину.
Х-ню ми, браття впороли в 2019 му. І за це будуть віками вчергове розраховуватися наші онуки і правнуки...