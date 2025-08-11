Связь с Часовым Яром практически отсутствует, выжить гражданским там очень сложно, - ГВА

Эвакуироваться из Часова Яра в Донецкой области можно только с помощью военных.

Об этом заявил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, сейчас узнать точное количество гражданских невозможно, поскольку некоторые из них могли погибнуть из-за боевых действий.

"По официальной статистике, в Часовом Яре остается 130 человек. Говорю откровенно, я не могу комментировать, сколько из них остались живы. Выжить в этом аду очень сложно, но знаем, что есть такие люди. Связь с обществом, городом как таковая отсутствует. Это могут быть какие-то эпизодические моменты, не более того. .... Люди, которые остались, попали в свою собственную ловушку. Рассчитывали, что будет лучше", - пояснил Чаус.

Сейчас из Часова Яра возможна эвакуация, однако только с помощью военных, которые выводят людей за пределы населенного пункта.

"Эвакуация возможна, происходит в несколько этапов и сейчас возможна только при взаимодействии с военными подразделениями. Они выполняют довольно большую часть работы, в общем, самую опасную - вывести человека из города", - добавил глава ГВА.

Также, сказал Чаус, связи с гражданским населением города фактически нет.

"Безопасность и Часов Яр на данный момент - это два понимания, которые совместить между собой просто невозможно. Это зона открытых боевых действий. Там сейчас нет тишины, и довольно уже давно: уже больше года Часов Яр держится и на его земле идут боевые действия", - подытожил он.

