Новости Боевые действия на востоке Бои за Часов Яр
Часовой Яр находится под полным огневым контролем ВСУ, - спикер 11 армейского корпуса Запорожец

часів яр

Большая часть Часового Яра остается под контролем Сил обороны.

Об этом в эфире"Суспільного" рассказал представитель 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ.

Он опроверг российские фейки о якобы продвижении оккупантов в городе, объяснив, что флаги, которые демонстрировали захватчики, были установлены на уже давно захваченных локациях для пропаганды.

"На сегодняшний день преимущественно большая часть Часового Яра находится под нашим контролем", - сказал спикер.

Запорожец рассказал, что украинские военные имеют возможность контролировать захватчиков и уничтожать их на расстоянии до 25 километров.

"На этом направлении враг пока какой-то такой глобальной большой активности не показывает и ждет события, которые будут развиваться на Торецком направлении. Ведь эти два направления связаны между собой и следующий населенный пункт, который есть в планах захватить, это город Константиновка", - рассказал спикер.

Читайте также: Линия разграничения в Часовом Яру остается почти неизменной на протяжении месяцев, - ОСУВ "Хортица"

Донецкая область (10439) боевые действия (4670) ВСУ (6834) Часов Яр (390) Бахмутский район (576)


Читай - нас там уже нет, но мы еще туда постреливаем.

09.08.2025 21:49 Ответить
+7
Вогневий контроль, це означає, що наших підрозділів в Часовому Ярі вже не має і він повністю окупований рашистами.
Ще не час проводити мобілізацію з 21 року?

09.08.2025 21:38 Ответить
+5
Про Бахмут 1 в 1 таке писали два з половиною роки тому...

09.08.2025 21:56 Ответить
Вогневий контроль, це означає, що наших підрозділів в Часовому Ярі вже не має і він повністю окупований рашистами.
Ще не час проводити мобілізацію з 21 року?

09.08.2025 21:38 Ответить
з 14 ти можна

09.08.2025 21:50 Ответить
Навіщо ,краще дідів 50+ бусифікувати.

09.08.2025 22:01 Ответить
"вогневий контроль"? схоже на ******* і словоблуддя

09.08.2025 21:41 Ответить
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що "вкиди" росіян про захоплення Часового Яру це дезінформація.
Джерело: https://censor.net/ua/v3566352

09.08.2025 21:42 Ответить
Читай - нас там уже нет, но мы еще туда постреливаем.

09.08.2025 21:49 Ответить
Якщо керуватись логікою цього речника-звіздобола, то такі міста як Суми, Нікополь, Херсон, Запоріжжя вже давно перебувають під вогневим контролем кацапів.

09.08.2025 21:52 Ответить
П*здец, который был виден издалека, подкрался незаметно - ну как всегда.

09.08.2025 21:52 Ответить
Про Бахмут 1 в 1 таке писали два з половиною роки тому...

09.08.2025 21:56 Ответить
"вогневий контроль" річь неоднозначна . всю війну Донецьк був під вогневим контролем ЗСУ але чомусь бздошно було було бити по військовим частинам та заводам ВПК РФ які стоять в Донецьку

09.08.2025 21:56 Ответить
Па Данєцку ніззя. "Там жи ш наши ж люді ж".

09.08.2025 22:01 Ответить
Якій речник, такій і контроль.

09.08.2025 22:05 Ответить
Знайома фраза....
Так вони пишуть коли вже не сховаєш інформацію що то на тій то на тій вулиці бачать цапів..
Вогневий контроль мабуть теоретичний - по дальності. А на практиці чи є чим бити із тої кількості у 8 мільонів дронів від померлого та сотень тисяч бракованих мін

09.08.2025 23:07 Ответить
Речник неоднозначно висловився: Зе-пляді керують військом. Наступна фортеця-Дніпро.

09.08.2025 23:15 Ответить
 
 