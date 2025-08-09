Часовой Яр находится под полным огневым контролем ВСУ, - спикер 11 армейского корпуса Запорожец
Большая часть Часового Яра остается под контролем Сил обороны.
Об этом в эфире"Суспільного" рассказал представитель 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ.
Он опроверг российские фейки о якобы продвижении оккупантов в городе, объяснив, что флаги, которые демонстрировали захватчики, были установлены на уже давно захваченных локациях для пропаганды.
"На сегодняшний день преимущественно большая часть Часового Яра находится под нашим контролем", - сказал спикер.
Запорожец рассказал, что украинские военные имеют возможность контролировать захватчиков и уничтожать их на расстоянии до 25 километров.
"На этом направлении враг пока какой-то такой глобальной большой активности не показывает и ждет события, которые будут развиваться на Торецком направлении. Ведь эти два направления связаны между собой и следующий населенный пункт, который есть в планах захватить, это город Константиновка", - рассказал спикер.
Ще не час проводити мобілізацію з 21 року?
Джерело: https://censor.net/ua/v3566352
Так вони пишуть коли вже не сховаєш інформацію що то на тій то на тій вулиці бачать цапів..
Вогневий контроль мабуть теоретичний - по дальності. А на практиці чи є чим бити із тої кількості у 8 мільонів дронів від померлого та сотень тисяч бракованих мін