Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ, - речник 11 армійського корпусу Запорожець

Більша частина Часового Яру залишається під контролем Сил оборони.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ.

Він спростував російські фейки про нібито просування окупантів в місті, пояснивши, що прапори, які демонстрували загарбники, були встановлені на вже давно захоплених локаціях задля пропаганди.

"На сьогоднішній день переважно більша частина Часового Яру знаходиться під нашим контролем", - сказав речник.

Запорожець розповів, що українські військові мають можливість контролювати загарбників та знищувати їх на відстані до 25 кілометрів.

"На цьому напрямку ворог наразі якоїсь такої глобальної великої активності не показує і чекає події, які будуть розвиватися на Торецькому напрямку. Адже ці два напрямки пов'язані між собою і наступний населений пункт, який є в планах захопити, це місто Костянтинівка", - розповів речник.

