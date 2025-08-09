УКР
Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ, - речник 11 армійського корпусу Запорожець

Більша частина Часового Яру залишається під контролем Сил оборони.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ.

Він спростував російські фейки про нібито просування окупантів в місті, пояснивши, що прапори, які демонстрували загарбники, були встановлені на вже давно захоплених локаціях задля пропаганди.

"На сьогоднішній день переважно більша частина Часового Яру знаходиться під нашим контролем", - сказав речник.

Запорожець розповів, що українські військові мають можливість контролювати загарбників та знищувати їх на відстані до 25 кілометрів.

"На цьому напрямку ворог наразі якоїсь такої глобальної великої активності не показує і чекає події, які будуть розвиватися на Торецькому напрямку. Адже ці два напрямки пов'язані між собою і наступний населений пункт, який є в планах захопити, це місто Костянтинівка", - розповів речник.

Донецька область бойові дії ЗСУ Часів Яр Бахмутський район


+5
Читай - нас там уже нет, но мы еще туда постреливаем.
09.08.2025 21:49 Відповісти
+4
Вогневий контроль, це означає, що наших підрозділів в Часовому Ярі вже не має і він повністю окупований рашистами.
Ще не час проводити мобілізацію з 21 року?
09.08.2025 21:38 Відповісти
+2
"вогневий контроль"? схоже на ******* і словоблуддя
09.08.2025 21:41 Відповісти
Вогневий контроль, це означає, що наших підрозділів в Часовому Ярі вже не має і він повністю окупований рашистами.
Ще не час проводити мобілізацію з 21 року?
09.08.2025 21:38 Відповісти
з 14 ти можна
09.08.2025 21:50 Відповісти
Навіщо ,краще дідів 50+ бусифікувати.
09.08.2025 22:01 Відповісти
"вогневий контроль"? схоже на ******* і словоблуддя
09.08.2025 21:41 Відповісти
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що "вкиди" росіян про захоплення Часового Яру це дезінформація.
Джерело: https://censor.net/ua/v3566352
09.08.2025 21:42 Відповісти
Читай - нас там уже нет, но мы еще туда постреливаем.
09.08.2025 21:49 Відповісти
Якщо керуватись логікою цього речника-звіздобола, то такі міста як Суми, Нікополь, Херсон, Запоріжжя вже давно перебувають під вогневим контролем кацапів.
09.08.2025 21:52 Відповісти
П*здец, который был виден издалека, подкрался незаметно - ну как всегда.
09.08.2025 21:52 Відповісти
Про Бахмут 1 в 1 таке писали два з половиною роки тому...
09.08.2025 21:56 Відповісти
"вогневий контроль" річь неоднозначна . всю війну Донецьк був під вогневим контролем ЗСУ але чомусь бздошно було було бити по військовим частинам та заводам ВПК РФ які стоять в Донецьку
09.08.2025 21:56 Відповісти
Па Данєцку ніззя. "Там жи ш наши ж люді ж".
09.08.2025 22:01 Відповісти
Якій речник, такій і контроль.
09.08.2025 22:05 Відповісти
 
 