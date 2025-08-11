Зв’язок із Часовим Яром майже відсутній, вижити цивільним там дуже складно, - МВА

Евакуюватися із Часового Яру на Донеччині можна лише за допомогою військових.

Про це заявив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, наразі дізнатися точну кількість цивільних неможливо, оскільки деякі з них могли загинути через бойові дії.

"За офіційною статистикою, в Часовому Ярі залишається 130 осіб. Кажу відверто, я не можу коментувати, скільки із них залишились живими. Вижити в цьому пеклі дуже складно, але знаємо, що є такі люди. Зв'язок із громадою, містом як такий відсутній. Це можуть бути якісь епізодичні моменти, не більше того. ... Люди, які залишились, потрапили у свою власну пастку. Розраховували, що буде краще", - пояснив Чаус.

Наразі з Часового Яру можлива евакуація, проте лише за допомогою військових, які виводять людей за межі населеного пункту.

"Евакуація можлива, відбувається в декілька етапів і зараз можлива тільки при взаємодії з військовими підрозділами. Вони виконують доволі велику частину роботу, загалом, найнебезпечнішу - вивести людину з міста", - додав глава МВА.

Також, сказав Чаус, зв'язку із цивільним населення міста фактично немає.

"Безпека і Часів Яр на даний момент - це два розуміння, які поєднати між собою просто неможливо. Це зона відкритих бойових дій. Там зараз немає тиші, і доволі вже давно: вже понад рік Часів Яр тримається і на його землі йдуть бойові дії", - підсумував він.

