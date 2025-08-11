Зв’язок із Часовим Яром майже відсутній, вижити цивільним там дуже складно, - МВА
Евакуюватися із Часового Яру на Донеччині можна лише за допомогою військових.
Про це заявив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За його словами, наразі дізнатися точну кількість цивільних неможливо, оскільки деякі з них могли загинути через бойові дії.
"За офіційною статистикою, в Часовому Ярі залишається 130 осіб. Кажу відверто, я не можу коментувати, скільки із них залишились живими. Вижити в цьому пеклі дуже складно, але знаємо, що є такі люди. Зв'язок із громадою, містом як такий відсутній. Це можуть бути якісь епізодичні моменти, не більше того. ... Люди, які залишились, потрапили у свою власну пастку. Розраховували, що буде краще", - пояснив Чаус.
Наразі з Часового Яру можлива евакуація, проте лише за допомогою військових, які виводять людей за межі населеного пункту.
"Евакуація можлива, відбувається в декілька етапів і зараз можлива тільки при взаємодії з військовими підрозділами. Вони виконують доволі велику частину роботу, загалом, найнебезпечнішу - вивести людину з міста", - додав глава МВА.
Також, сказав Чаус, зв'язку із цивільним населення міста фактично немає.
"Безпека і Часів Яр на даний момент - це два розуміння, які поєднати між собою просто неможливо. Це зона відкритих бойових дій. Там зараз немає тиші, і доволі вже давно: вже понад рік Часів Яр тримається і на його землі йдуть бойові дії", - підсумував він.
Хто хотів той ше рік тому звідти поїхав.
Кого могли того давно евакуювали.
А за руки за ноги ніхто нікого тягнути
під вогневим контролем не буде.
Самі не бажали, або навпаки чекали свинорилих собак кацапів.
Це ж не параша.
Вчергове змотаються на Алясочку, чи ще кудись на екскурсію, попиз.ять ,(якщо дозволять...), запишуть чергове звернення про "успіхи", "переможний" монолог і відосік, підраХУЄМ скільки кацапів знищено від початку широкомасштабного вторгнення (ага), посваримо партнерів, котрі уже навіть нах. послати гидують. Для лохів покажуть якесь тіло з відірваними руками, ногами чи головою - як символ потужної перемоги над москалями. А москалі тим часом захоплять Покровськ, Мирноград, Часів Яр ... і вже зайшли на Дніпропетровщину.
Х-ню ми, браття впороли в 2019 му. І за це будуть віками вчергове розраховуватися наші онуки і правнуки...