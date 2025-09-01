РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10377 посетителей онлайн
Новости Деоккупация населенных пунктов
2 872 17

ВСУ освободили село Новоэкономическое на Донетчине и подняли там флаг Украины, - Генштаб. ВИДЕО

31 августа 2025 года украинские военные освободили поселок Новоэкономическое вблизи города Мирноград Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ и показал видео установки украинского флага, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" зашли в населенный пункт и установили там украинский флаг.

В Генштабе добавили, что на выявление противника, штурмы и зачистку населенного пункта понадобились две недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ имели успех на отдельных участках Северо-Слобожанского направления, - Генштаб

Ранее 1 сентября DeepState сообщил, что Силы обороны Украины в течение выходных отбили попытку российских войск прорваться в Мирноград через Новоэкономическое.

Автор: 

Генштаб ВС (6880) флаг (952) Донецкая область (10647) деоккупация (849) Покровский район (952) Новоэкономическое (23)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Дякую ЗСУ!!!
показать весь комментарий
01.09.2025 19:27 Ответить
+5
показать весь комментарий
01.09.2025 19:18 Ответить
+5
Нахєра твій висєр тут? Кидай вже теплу ванну та приїжджай в Україну.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.09.2025 19:11 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2025 19:18 Ответить
Яка курва вигадала таку назву для села...
показать весь комментарий
01.09.2025 19:13 Ответить
Вікіпедія пише що ця "курва" жила у 1831 році 😀
Ніколи не читав в класичній літературі таке поняття - економія.?Так називали в 19 сторіччі передові дворянські господарства. Або економ - управитель господарства. От звідси ноги видно і ростуть у назви села.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:25 Ответить
Українське, козацьке село з такою назвою у 1831-му році?
Нікалай, не лажайся...
показать весь комментарий
01.09.2025 19:29 Ответить
А що тебе так дивує? Русифікація. Запорожці заселяли ті землі, в російська імперія їх потім русіфікувала.
Був я рік тому і в цьому селі. Церква там гарна. Треба було тоді місцевих розпитати за назву. Але мені тоді інші речі хвилювали. Не до назв було.
І якщо що, я Микола а не Ніколай.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:37 Ответить
Вже немає тої церкви, москаляки постарались. А козаки назвали поселення Нове у 18 ст. З появою в 1831 економічних селян - Ново-Економічне.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:48 Ответить
Угу, українське село 19-го століття з назвою Синхрофазотронівка.
показать весь комментарий
01.09.2025 21:01 Ответить
Чому не сказали людині, що Ореста - це жіноче ім'я? Він же до Вас звертається з питанням у формі: "Ніколи не читав про економію?". Отут би й присоромити, як Ви звичайно робите. Постарішали,чи шо.
показать весь комментарий
01.09.2025 20:18 Ответить
Нікалай... Дєкапольцев...
показать весь комментарий
01.09.2025 20:50 Ответить
Дякую ЗСУ!!!
показать весь комментарий
01.09.2025 19:27 Ответить
Я НЕ фанат Залужного, він норм накосячв,але сирський це точно ворог. Наші генерали сплять у теплій ванні. Їм кажуть -- фсьо харашо. І їм харашо. І нічого ,що орки давно зайшли і закріпилися в Дніпропетровській області. Не важливо,що траса-- Херсон-Миколаїв під повним контролем fpv йр. Генералам норм. Вони кинуть на паперах неіснуючі бригади на підкріплення,повісять собі ордени і медалі. І пох їм на ваших чоловіків,братів,синів і донечок. Що робити? Не знаю. Чи будуть генерали слухати реальних військових? Ні. Бо це не вписується в їхню парадигму отримання преференцій. Тому Полтаві приготуватися!!! І всьому лівому берегу. А хто бачив навіть не Фламінго,а хоча б Паляницю? І мені покажіть.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:35 Ответить
Нахєра твій висєр тут? Кидай вже теплу ванну та приїжджай в Україну.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:50 Ответить
Даш мені парабелум?)Це не висер,а допис людини ,котра в курсі справ.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:53 Ответить
Обісрешся, візьми тупого ножика.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:55 Ответить
Не пишіть дурниць! Що значить "звільнили"? Н.п. Новоекономічне весь останній час боїв за Мирноградсько-Покровську агломерацію неребував у так званій "сірій зоні"! Тобто не був захоплений росіянами! От якби ЗСУ вдалося посунути цю "сіру зону" у бік ворога - то тоді б ця територія була окреслена у блакитний колір! І тоді наш прапор там був би встановлений по праву! А якщо цього нема - то нічим хвалитися!
показать весь комментарий
01.09.2025 20:01 Ответить
Яких дурниць? Там по селищу рашисти вештались, ось новина як рашист в цьому ж Новоекономічному розстріляв цивільного чоловіка: https://censor.net/ua/videonews/3571436/soldat-rf-zastrelyv-tsyvilnogo-bilya-pokrovska
показать весь комментарий
01.09.2025 20:20 Ответить
 
 