ВСУ освободили село Новоэкономическое на Донетчине и подняли там флаг Украины, - Генштаб. ВИДЕО

31 августа 2025 года украинские военные освободили поселок Новоэкономическое вблизи города Мирноград Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ и показал видео установки украинского флага, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" зашли в населенный пункт и установили там украинский флаг.

В Генштабе добавили, что на выявление противника, штурмы и зачистку населенного пункта понадобились две недели.

Ранее 1 сентября DeepState сообщил, что Силы обороны Украины в течение выходных отбили попытку российских войск прорваться в Мирноград через Новоэкономическое.