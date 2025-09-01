ВСУ освободили село Новоэкономическое на Донетчине и подняли там флаг Украины, - Генштаб. ВИДЕО
31 августа 2025 года украинские военные освободили поселок Новоэкономическое вблизи города Мирноград Донецкой области.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ и показал видео установки украинского флага, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" зашли в населенный пункт и установили там украинский флаг.
В Генштабе добавили, что на выявление противника, штурмы и зачистку населенного пункта понадобились две недели.
Ранее 1 сентября DeepState сообщил, что Силы обороны Украины в течение выходных отбили попытку российских войск прорваться в Мирноград через Новоэкономическое.
Ніколи не читав в класичній літературі таке поняття - економія.?Так називали в 19 сторіччі передові дворянські господарства. Або економ - управитель господарства. От звідси ноги видно і ростуть у назви села.
Нікалай, не лажайся...
Був я рік тому і в цьому селі. Церква там гарна. Треба було тоді місцевих розпитати за назву. Але мені тоді інші речі хвилювали. Не до назв було.
І якщо що, я Микола а не Ніколай.