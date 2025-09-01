ЗСУ звільнили село Новоекономічне на Донеччині та підняли там прапор України, - Генштаб. ВIДЕО
31 серпня 2025 року українські військові звільнили селище Новоекономічне поблизу міста Мирноград на Донеччині.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ та показав відео встановлення українського прапора, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зайшли в населений пункт і встановили там український прапор.
У Генштабі додали, що на виявлення противника, штурми та зачистку населеного пункту знадобилися два тижні.
Раніше 1 вересня DeepState повідомив, що Сили оборони України протягом вихідних відбили спробу російських військ прорватися до Мирнограда через Новоекономічне.
Топ коментарі
+2 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар01.09.2025 19:18 Відповісти Посилання
+1 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар01.09.2025 19:11 Відповісти Посилання
+1 МИКОЛА #584940
показати весь коментар01.09.2025 19:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніколи не читав в класичній літературі таке поняття - економія.?Так називали в 19 сторіччі передові дворянські господарства. Або економ - управитель господарства. От звідси ноги видно і ростуть у назви села.
Нікалай, не лажайся...
Був я рік тому і в цьому селі. Церква там гарна. Треба було тоді місцевих розпитати за назву. Але мені тоді інші речі хвилювали. Не до назв було.
І якщо що, я Микола а не Ніколай.