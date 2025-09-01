ЗСУ звільнили село Новоекономічне на Донеччині та підняли там прапор України, - Генштаб. ВIДЕО

31 серпня 2025 року українські військові звільнили селище Новоекономічне поблизу міста Мирноград на Донеччині.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ та показав відео встановлення українського прапора, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зайшли в населений пункт і встановили там український прапор.

У Генштабі додали, що на виявлення противника, штурми та зачистку населеного пункту знадобилися два тижні.

Раніше 1 вересня DeepState повідомив, що Сили оборони України протягом вихідних відбили спробу російських військ прорватися до Мирнограда через Новоекономічне.