Новини Деокупація населених пунктів
ЗСУ звільнили село Новоекономічне на Донеччині та підняли там прапор України, - Генштаб. ВIДЕО

31 серпня 2025 року українські військові звільнили селище Новоекономічне поблизу міста Мирноград на Донеччині.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ та показав відео встановлення українського прапора, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зайшли в населений пункт і встановили там український прапор.

У Генштабі додали, що на виявлення противника, штурми та зачистку населеного пункту знадобилися два тижні.

ЗСУ мали успіх на окремих ділянках Північно–Слобожанського напрямку, - Генштаб

Раніше 1 вересня DeepState повідомив, що Сили оборони України протягом вихідних відбили спробу російських військ прорватися до Мирнограда через Новоекономічне.

Генштаб ЗС (7186) прапор (500) Донецька область (9470) деокупація (951) Покровський район (965) Новоекономічне (23)
01.09.2025 19:18 Відповісти
01.09.2025 19:11 Відповісти
Вікіпедія пише що ця "курва" жила у 1831 році 😀
Ніколи не читав в класичній літературі таке поняття - економія.?Так називали в 19 сторіччі передові дворянські господарства. Або економ - управитель господарства. От звідси ноги видно і ростуть у назви села.
01.09.2025 19:25 Відповісти
01.09.2025 19:11 Відповісти
01.09.2025 19:18 Відповісти
Яка курва вигадала таку назву для села...
01.09.2025 19:13 Відповісти
Українське, козацьке село з такою назвою у 1831-му році?
Нікалай, не лажайся...
01.09.2025 19:29 Відповісти
А що тебе так дивує? Русифікація. Запорожці заселяли ті землі, в російська імперія їх потім русіфікувала.
Був я рік тому і в цьому селі. Церква там гарна. Треба було тоді місцевих розпитати за назву. Але мені тоді інші речі хвилювали. Не до назв було.
І якщо що, я Микола а не Ніколай.
01.09.2025 19:37 Відповісти
Вже немає тої церкви, москаляки постарались. А козаки назвали поселення Нове у 18 ст. З появою в 1831 економічних селян - Ново-Економічне.
01.09.2025 19:48 Відповісти
Дякую ЗСУ!!!
01.09.2025 19:27 Відповісти
Я НЕ фанат Залужного, він норм накосячв,але сирський це точно ворог. Наші генерали сплять у теплій ванні. Їм кажуть -- фсьо харашо. І їм харашо. І нічого ,що орки давно зайшли і закріпилися в Дніпропетровській області. Не важливо,що траса-- Херсон-Миколаїв під повним контролем fpv йр. Генералам норм. Вони кинуть на паперах неіснуючі бригади на підкріплення,повісять собі ордени і медалі. І пох їм на ваших чоловіків,братів,синів і донечок. Що робити? Не знаю. Чи будуть генерали слухати реальних військових? Ні. Бо це не вписується в їхню парадигму отримання преференцій. Тому Полтаві приготуватися!!! І всьому лівому берегу. А хто бачив навіть не Фламінго,а хоча б Паляницю? І мені покажіть.
01.09.2025 19:35 Відповісти
Нахєра твій висєр тут? Кидай вже теплу ванну та приїжджай в Україну.
01.09.2025 19:50 Відповісти
Даш мені парабелум?)Це не висер,а допис людини ,котра в курсі справ.
01.09.2025 19:53 Відповісти
Обісрешся, візьми тупого ножика.
01.09.2025 19:55 Відповісти
Не пишіть дурниць! Що значить "звільнили"? Н.п. Новоекономічне весь останній час боїв за Мирноградсько-Покровську агломерацію неребував у так званій "сірій зоні"! Тобто не був захоплений росіянами! От якби ЗСУ вдалося посунути цю "сіру зону" у бік ворога - то тоді б ця територія була окреслена у блакитний колір! І тоді наш прапор там був би встановлений по праву! А якщо цього нема - то нічим хвалитися!
01.09.2025 20:01 Відповісти
 
 