Сили оборони зірвали спробу прориву ворога у Мирноград на Донеччині, - DeepState

Українські військові протягом вихідних відбили спробу російських окупантів прорватися до Мирнограда через Новоекономічне на Донеччині.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російська армія задіяла щонайменше одну МТЛБ та ще одну бойову машину невстановленого типу.

МТЛБ була уражена поблизу 3-го вентиляційного стволу шахти "Капітальна", а машина –– західніше Сінянського водосховища. Наразі триває пошук і ліквідація ворожої піхоти, що рухалася на бронетехніці.

Ще чотири одиниці техніки ворога уражено в районі Разіного та його околиць, а з допомогою OSINT підтверджено знищення ще чотирьох — поблизу Воздвиженки. Частина російських сил дісталася Малинівки, їхня подальша доля уточнюється.

Аналітики зазначили, що така активізація пов’язана з прибуттям на ділянку підрозділів морської піхоти РФ, які здійснюють активні наступальні дії із залученням техніки.

"Реальність та характер боїв на Донбасі має незабаром змінити "пориви" кацапських морпіхів, техніку яких українські бійці ще при висуванні зустрічають вогнем. Попередні успіхи московитів та велика концентрація сил в районі Покровська, який стоїть вже на горизонті для противника, найближчим часом стануть причиною активного тиску для реалізації цієї давно поставленої великої задачі", - додав DeepState.

