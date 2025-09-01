Ворог провів близько 5027 штурмових дій у серпні, що менше ніж у попередні три місяці, - DeepState
Інтенсивність російських атак у серпні впала порівняно з липнем, червнем і травнем.
Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, насамперед це пов'язано з ротацією підрозділів зс рф.
"Вже не секрет, що кацап у напрямку Добропілля перекинув чотири бригади та 1 полк морської піхоти. Здійснює посилення на Запорізькому напрямку та проводить заміну у Краматорському та Придніпровському відтинках. Курський (Сумський) відтинок кацап послабив і як підтвердження — з 13 серпня всього 126 штурмові дії", - зазначають аналітики.
У DeepState розповіли, що найактивніше ворог у червні наступав на Покровському відтинку - 33.3% всіх атак, також висока інтенсивність зберігається на Лиманському - 17.1%, Новопавлівському - 16.3% відтинках. Сумарно на ці напрямки припадає 2/3 всіх штурмових дій противника. Впала активність ворога до 6.7% (від всіх шд) на Курському відтинку. На Торецькому та Куп'янському 5.7% та 5.3% відповідно.
Однак очікується, що у вересні активність ворога почне зростати.
