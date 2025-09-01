Протягом минулої доби на фронті 190 боєзіткнень із російськими окупантами. Найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Протягом 31 серпня Сили оборони України провели 190 бойових зіткнень із російськими окупантами.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракети й скинувши 117 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 5 780 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 780 дронів-камікадзе.



Агресор завдав авіаційних ударів керованими бомбами та некерованими авіаракетами по населених пунктах:

Велика Береза, Середина-Буда – Сумська область; Білицьке Донецька область; Гаврилівка Дніпропетровська область; Успенівка, Омельник – Запорізька область; Одрадокам’янка– Херсонська область.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, два пункти управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян.

Минулої доби противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 29 керованих авіаційних бомб та здійснив 249 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників.

Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 25 атак у районах населених пунктів

Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Один раз загарбницькі підрозділи атакували на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили п’ять ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

