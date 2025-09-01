За прошедшие сутки на фронте произошло 190 боестолкновений с российскими оккупантами. Больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

В течение 31 августа Силы обороны Украины провели 190 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 117 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 5 780 обстрелов, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 780 дронов-камикадзе.



Агрессор нанес авиационные удары управляемыми бомбами и неуправляемыми авиаракетами по населенным пунктам:

Большая Береза, Середина-Буда - Сумская область; Белицкое Донецкая область; Гавриловка Днепропетровская область; Успеновка, Омельник - Запорожская область; Одрадокаменка - Херсонская область.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, два пункта управления БпЛА и один другой важный объект противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян.

За прошедшие сутки противник нанес 14 авиационных ударов, в целом сбросил 29 управляемых авиационных бомб и совершил 249 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Фиголевка, Западное и Красное Первое.

На Купянском направлении вчера состоялось десять атак захватчиков.

Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника вблизи Григорьевки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Торецк, Делиевка, и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Проминь, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое и Дачное.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Один раз захватнические подразделения атаковали на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

