Росіяни масштабували використання антитепловізійних плащів, щоб просочуватися вночі, - DeepState. ВIДЕО
Російські війська масштабували використання антитепловізійних плащів, за рахунок чого мають змогу активно просочуватися у темну пору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Яка мета використання антитепловізійних плащів
Згідно з новою піхотною доктриною ворога, задача стоїть не вступати в бій на передній лінії, а просочуватися, оминаючи оборонні позиції. Далі задача виходити в тил і шукати позиції пілотів чи мінометників, і вже з ними починати стрілецький бій.
Важливо роль в цьому відіграють спеціальні плащі-накидки, які мінімізують видимість тепла. Тактика застосовується давно і вже стала популярною практично всюди.
Топ коментарі
+4 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар30.08.2025 11:43 Відповісти Посилання
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар30.08.2025 11:44 Відповісти Посилання
+3 Юрій Туркеш
показати весь коментар30.08.2025 11:57 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Dmitry Begemotovich
показати весь коментар30.08.2025 11:43 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар30.08.2025 11:44 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Ihor Ihor #577453
показати весь коментар30.08.2025 12:17 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар30.08.2025 12:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Κασσιόπεια Искра
показати весь коментар30.08.2025 13:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Luka Lukich #363772
показати весь коментар30.08.2025 11:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Юрій Туркеш
показати весь коментар30.08.2025 11:57 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Yuriy Smith
показати весь коментар30.08.2025 12:00 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Nick Nemo
показати весь коментар30.08.2025 12:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ihor Ihor #577453
показати весь коментар30.08.2025 12:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Dic Dolovo #609559
показати весь коментар30.08.2025 12:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Лариса Шутенко
показати весь коментар30.08.2025 12:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ronan Rim
показати весь коментар30.08.2025 12:30 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Евгений Агро
показати весь коментар30.08.2025 12:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Николай Водяной #551433
показати весь коментар30.08.2025 12:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Dmitry Begemotovich
показати весь коментар30.08.2025 12:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль