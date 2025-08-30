УКР
Росіяни масштабували використання антитепловізійних плащів, щоб просочуватися вночі, - DeepState. ВIДЕО

Російські війська масштабували використання антитепловізійних плащів, за рахунок чого мають змогу активно просочуватися у темну пору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Яка мета використання антитепловізійних плащів

Згідно з новою піхотною доктриною ворога, задача стоїть не вступати в бій на передній лінії, а просочуватися, оминаючи оборонні позиції. Далі задача виходити в тил і шукати позиції пілотів чи мінометників, і вже з ними починати стрілецький бій.

Важливо роль в цьому відіграють спеціальні плащі-накидки, які мінімізують видимість тепла. Тактика застосовується давно і вже стала популярною практично всюди.

+4
Сейчас похолодает - ситуация для нас чуть упроститься. Этот плащ это не панацея, он не забирает тепло и не девает его вникуда. Тепло рано или поздно плащ нагревает, и уже в свою очередь он начинает светиться в ИК диапазоне. А так что может помочь - сигнальные растяжки, электронные или взрывные - и противопехотное минирование. Никогда в жизнь ночью крадущийся не увидит леску противопехотной мины.
показати весь коментар
30.08.2025 11:43 Відповісти
Коли лізуть невидимки - потрібно мінувати
показати весь коментар
30.08.2025 11:44 Відповісти
На таку велику територію мін не вистачить. При встановленні розтяжок - загроза життю нашим мінерам від кацапських дронів. Слід поліпшувати можливості нашої спостережної електроніки.
показати весь коментар
30.08.2025 12:17 Відповісти
Міни - пелюстки - касетний снаряд містить до 72 протипіхотних мін і пластунам мало не покажеться
показати весь коментар
30.08.2025 12:30 Відповісти
Україна їх заборонила, в 22 році останні партії допалила. Офіційно вони по конвенції заборонені. У нас же війни для держави немає...
показати весь коментар
30.08.2025 13:38 Відповісти
Плащ допомагає кацапу зберегти тушку одним шматком після прильоту.
показати весь коментар
30.08.2025 11:49 Відповісти
Можна використовувати дресированих собак.Як камікадзе так і вбивць.
показати весь коментар
30.08.2025 11:57 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 12:00 Відповісти
Собаки должны быть с пониженным порогом брезгливости.
показати весь коментар
30.08.2025 12:01 Відповісти
По-перше, шкода собак, а подруге, де їх у такій кількості тримати на нулі ??? Кацапський дрон неминуче вистежить псарню, а закопуватися собаки не можуть.
показати весь коментар
30.08.2025 12:20 Відповісти
шокер лекго відлякає будь яку собаку.
показати весь коментар
30.08.2025 12:22 Відповісти
Або просто собака почуе людину і загавкае
показати весь коментар
30.08.2025 12:28 Відповісти
что может быть проще замаскированного датчика движения с повербанком летом его хватит на месяц основное передвижение врагов по пасадкам широной 15-20 метров
показати весь коментар
30.08.2025 12:30 Відповісти
Норм варіант. Тварини там навряд живуть, відповідно і хибних спрацювань не буде.
показати весь коментар
30.08.2025 12:40 Відповісти
Гарний засіб від просочування-протипіхотні міни,яких в Україні були мільйони..Підари,що ці,що "папєреднікі",навіщо ви роззброїли Україну? Горіти вам у пеклі..
показати весь коментар
30.08.2025 12:34 Відповісти
Дело в том что противопехотная мина это крайне примитивное устройство. Во время войн в Юго-Восточной Азии их делали из чего угодно, вплоть до картона пропитанного эпоксидной смолой. Их мы можем производить миллионами...
показати весь коментар
30.08.2025 12:55 Відповісти
 
 