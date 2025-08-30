Росіяни масштабували використання антитепловізійних плащів, щоб просочуватися вночі, - DeepState. ВIДЕО

Російські війська масштабували використання антитепловізійних плащів, за рахунок чого мають змогу активно просочуватися у темну пору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Яка мета використання антитепловізійних плащів

Згідно з новою піхотною доктриною ворога, задача стоїть не вступати в бій на передній лінії, а просочуватися, оминаючи оборонні позиції. Далі задача виходити в тил і шукати позиції пілотів чи мінометників, і вже з ними починати стрілецький бій.

Важливо роль в цьому відіграють спеціальні плащі-накидки, які мінімізують видимість тепла. Тактика застосовується давно і вже стала популярною практично всюди.

