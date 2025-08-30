Россияне масштабировали использование антитепловизионных плащей, чтобы проникать ночью, - DeepState. ВИДЕО

Российские войска масштабировали использование антитепловизионных плащей, за счет чего могут активно просачиваться в темное время суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Какова цель использования антитепловизионных плащей

Согласно новой пехотной доктрине врага, задача стоит не вступать в бой на передней линии, а просачиваться, минуя оборонительные позиции. Далее задача выходить в тыл и искать позиции пилотов или минометчиков, и уже с ними начинать стрелковый бой.

Важную роль в этом играют специальные плащи-накидки, которые минимизируют видимость тепла. Тактика применяется давно и уже стала популярной практически везде.

