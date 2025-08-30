РУС
Россияне масштабировали использование антитепловизионных плащей, чтобы проникать ночью, - DeepState. ВИДЕО

Российские войска масштабировали использование антитепловизионных плащей, за счет чего могут активно просачиваться в темное время суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Какова цель использования антитепловизионных плащей

Согласно новой пехотной доктрине врага, задача стоит не вступать в бой на передней линии, а просачиваться, минуя оборонительные позиции. Далее задача выходить в тыл и искать позиции пилотов или минометчиков, и уже с ними начинать стрелковый бой.

Важную роль в этом играют специальные плащи-накидки, которые минимизируют видимость тепла. Тактика применяется давно и уже стала популярной практически везде.

Также смотрите: У российских солдат новая тактика: они залезают на деревья, чтобы спрятаться от украинских дронов. ВИДЕО

армия РФ (20412) DeepState (246)
Сейчас похолодает - ситуация для нас чуть упроститься. Этот плащ это не панацея, он не забирает тепло и не девает его вникуда. Тепло рано или поздно плащ нагревает, и уже в свою очередь он начинает светиться в ИК диапазоне. А так что может помочь - сигнальные растяжки, электронные или взрывные - и противопехотное минирование. Никогда в жизнь ночью крадущийся не увидит леску противопехотной мины.
30.08.2025 11:43 Ответить
Коли лізуть невидимки - потрібно мінувати
30.08.2025 11:44 Ответить
На таку велику територію мін не вистачить. При встановленні розтяжок - загроза життю нашим мінерам від кацапських дронів. Слід поліпшувати можливості нашої спостережної електроніки.
30.08.2025 12:17 Ответить
Плащ допомагає кацапу зберегти тушку одним шматком після прильоту.
30.08.2025 11:49 Ответить
Можна використовувати дресированих собак.Як камікадзе так і вбивць.
30.08.2025 11:57 Ответить
30.08.2025 12:00 Ответить
Собаки должны быть с пониженным порогом брезгливости.
30.08.2025 12:01 Ответить
По-перше, шкода собак, а подруге, де їх у такій кількості тримати на нулі ??? Кацапський дрон неминуче вистежить псарню, а закопуватися собаки не можуть.
30.08.2025 12:20 Ответить
шокер лекго відлякає будь яку собаку.
