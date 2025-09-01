Враг провел около 5027 штурмовых действий в августе, что меньше, чем в предыдущие три месяца, - DeepState

Интенсивность российских атак в августе упала по сравнению с июлем, июнем и маем.

Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, прежде всего это связано с ротацией подразделений ВС РФ.

"Уже не секрет, что кацап в направлении Доброполья перебросил четыре бригады и 1 полк морской пехоты. Осуществляет усиление на Запорожском направлении и проводит замену в Краматорском и Приднепровском отрезках. Курский (Сумской) отрезок кацап ослабил и как подтверждение - с 13 августа всего 126 штурмовых действий", - отмечают аналитики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне масштабировали использование антитепловизионных плащей, чтобы просачиваться ночью, - DeepState. ВИДЕО

В DeepState рассказали, что активнее всего враг в июне наступал на Покровском отрезке - 33.3% всех атак, также высокая интенсивность сохраняется на Лиманском - 17.1%, Новопавловском - 16.3% отрезках. Суммарно на эти направления приходится 2/3 всех штурмовых действий противника. Упала активность врага до 6.7% (от всех шд) на Курском отрезке. На Торецком и Купянском 5.7% и 5.3% соответственно.

Однако ожидается, что в сентябре активность врага начнет расти.

Также читайте: За прошедшие сутки на фронте 190 боестолкновений с российскими оккупантами. Больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ