Силы обороны сорвали попытку прорыва врага в Мирноград на Донетчине, - DeepState
Украинские военные в течение выходных отбили попытку российских оккупантов прорваться в Мирноград через Новоэкономическое в Донецкой области.
Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российская армия задействовала по меньшей мере одну МТЛБ и еще одну боевую машину неустановленного типа.
МТЛБ была поражена вблизи 3-го вентиляционного ствола шахты "Капитальная", а машина - западнее Синянского водохранилища. Сейчас продолжается поиск и ликвидация вражеской пехоты, которая двигалась на бронетехнике.
Еще четыре единицы техники врага поражены в районе Разино и его окрестностей, а с помощью OSINT подтверждено уничтожение еще четырех - вблизи Воздвиженки. Часть российских сил добралась до Малиновки, их дальнейшая судьба уточняется.
Аналитики отметили, что такая активизация связана с прибытием на участок подразделений морской пехоты РФ, которые осуществляют активные наступательные действия с привлечением техники.
"Реальность и характер боев на Донбассе должны вскоре изменить "порывы" кацапских морпехов, технику которых украинские бойцы еще при выдвижении встречают огнем. Предыдущие успехи московитов и большая концентрация сил в районе Покровска, который стоит уже на горизонте для противника, в ближайшее время станут причиной активного давления для реализации этой давно поставленной большой задачи", - добавили в DeepState.
