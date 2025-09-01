Силы обороны сорвали попытку прорыва врага в Мирноград на Донетчине, - DeepState

Украинские военные в течение выходных отбили попытку российских оккупантов прорваться в Мирноград через Новоэкономическое в Донецкой области.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российская армия задействовала по меньшей мере одну МТЛБ и еще одну боевую машину неустановленного типа.

МТЛБ была поражена вблизи 3-го вентиляционного ствола шахты "Капитальная", а машина - западнее Синянского водохранилища. Сейчас продолжается поиск и ликвидация вражеской пехоты, которая двигалась на бронетехнике.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 12 суток в окружении: четверо бойцов 92-й ОШБр героически держали оборону в селе Разино в Донецкой области. ВИДЕО

Еще четыре единицы техники врага поражены в районе Разино и его окрестностей, а с помощью OSINT подтверждено уничтожение еще четырех - вблизи Воздвиженки. Часть российских сил добралась до Малиновки, их дальнейшая судьба уточняется.

Аналитики отметили, что такая активизация связана с прибытием на участок подразделений морской пехоты РФ, которые осуществляют активные наступательные действия с привлечением техники.

"Реальность и характер боев на Донбассе должны вскоре изменить "порывы" кацапских морпехов, технику которых украинские бойцы еще при выдвижении встречают огнем. Предыдущие успехи московитов и большая концентрация сил в районе Покровска, который стоит уже на горизонте для противника, в ближайшее время станут причиной активного давления для реализации этой давно поставленной большой задачи", - добавили в DeepState.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг провел около 5027 штурмовых действий в августе, что меньше, чем в предыдущие три месяца, - DeepState