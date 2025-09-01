ВСУ добились успеха на отдельных участках Северо-Слобожанского направления, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 63 боевых столкновения.

Боевые действия на севере

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности - Хреновка Черниговской области; Старая Гута, Стариково, Шалыгино, Малушино, Бунякино, Заречное Сумской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Хлебороб.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в целом сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 94 артиллерийских обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. В то же время украинские подразделения осуществили активные действия, имели успех на отдельных участках.

Боевые действия на Харьковщине

Наши воины сегодня остановили три атаки в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении агрессор шесть раз осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили две атаки, еще два боя продолжаются. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три тщетные попытки прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Николаевка и Ступочки.

На Торецком направлении, в районах Щербиновки, Плещиевки, Русина Яра, наши воины остановили три наступательные действия врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Заповедное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Удачное, Дачное в направлении населенных пунктов Проминь, Мирноград, Родинское, Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 22 атаки.

Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Шевченко и в направлении населенных пунктов Филия, Камышеваха. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении оккупанты совершили неудачную попытку продвинуться в направлении населенного пункта Плавни.

Трижды без успеха атаковал агрессор на Приднепровском направлении.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.