Войска РФ пытались прорваться на бронетехнике в направлении Мирнограда. 2 БМП уничтожены, часть оккупантов разошлась, - ОСГВ "Днепр"

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты проводили безуспешные наступательные действия возле Липцов и в центральной части Волчанска.

Как отмечается, на Купянском направлении противник не оставляет попыток расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол. Попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Нововасильевки, Кутьковки и Купянска успеха не имели.

По данным ОСГВ "Днепр", на Лиманском направлении агрессор атаковал подразделения наших войск в направлениях Карповки, Шандриголово, Ставки, Дроновки и в Серебрянском лесничестве. Украинские воины отбили атаки захватчиков.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянки.

"На Краматорском и Торецком направлениях российские захватчики атаковали в районе Белой Горы, Александро-Шультино, Щербиновки и Клебан-Быка. Успеха вражеские штурмовые группы не имели", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Добропольском направлении враг пытался наступать на позиции наших войск возле населенных пунктов Полтавка, Софиевка, Шахово, Новое Шахово, Ивановка, Федоровка, Маяк и Заповедное. Потерь позиций не допущено.

"На Покровском направлении российские оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономичное, Проминь, Николаевка, Миролюбовка, Лысовка и Зверево. Также с целью выхода на административную границу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного, Молодецкого и Дачного. В направлении Мирнограда агрессор пытался осуществить прорыв на бронетехнике, но наши защитники остановили продвижение вражеских штурмовых групп и уничтожили две БМП. Однако части оккупантов удалось рассредоточиться, продолжается поиск и уничтожение живой силы противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении российские наемники сосредотачивали свои атакующие усилия в районе Филиала, Андреевки-Клевцового, Александрограда, Сичневого, Новоселовки, Ялты, Комара, Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник не считается со своими потерями.

Ранее Генштаб опроверг оккупацию села Дачное на Днепропетровщине и заявил, что населенный пункт находится под контролем ВСУ.