Війська РФ намагалися прорватися на бронетехніці в напрямку Мирнограда. 2 БМП знищено, частина окупантів розосередилась, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти проводили безуспішні наступальні дії біля Липців та у центральній частині Вовчанська.

Як зазначається, на Купʼянському напрямку противник не полишає спроб розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл. Спроби противника покращити тактичне положення поблизу Нововасилівки, Кутьківки та Купʼянська успіху не мали.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку агресор атакував підрозділи наших військ в напрямках Карпівки, Шандриголового, Ставків, Дронівки та у Серебрянському лісництві. Українські воїни відбили атаки загарбників.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянки.

"На Краматорському та Торецькому напрямках російські загарбники атакували в районі Білої Гори, Олександро-Шультиного, Щербинівки та Клебан-Бика. Успіху ворожі штурмові групи не мали", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Добропільському напрямку ворог намагався наступати на позиції наших військ біля населених пунктів Полтавка, Софіївка, Шахове, Нове Шахове, Іванівка, Федорівка, Маяк та Заповідне. Втрат позицій не допущено.

"На Покровському напрямку російські окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Промінь, Миколаївка, Миролюбівка, Лисівка та Звірове. Також з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області противник атакував у районі Удачного, Молодецького та Дачного. У напрямку Мирнограда агресор намагався здійснити прорив на бронетехніці, але наші оборонці зупинили просування ворожих штурмових груп та знищили дві БМП. Однак частині окупантів вдалося розосередитися, триває пошук та знищення живої сили противника", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку російські найманці зосереджували свої атакувальні зусилля в районі Філії, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Ялти, Комара, Комишувахи. Тривають важкі бої, противник не рахується зі своїми втратами.

Раніше Генштаб спростував окупацію села Дачне на Дніпропетровщині та заявив, що населений пункт перебуває під контролем ЗСУ