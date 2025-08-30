Росіяни зараз зупинені на адмінкордоні Дніпропетровської області, - ОСУВ "Дніпро"

Сили оборони зупинили російські війська на адміністративному кордоні Дніпропетровської області, хоча вони намагаються робити активні вилазки та зачепитися за прикордонні селища.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Так, він зауважив, що з політичного погляду не варто дозволяти військам РФ закріпитися хоч в одному населеному пункті Дніпропетровщини, навіть якщо це було б виправдано в тактичному плані.

"Тому росіяни зараз зупинені на адміністративному кордоні й намагаються робити за цей кордон робити активні вилазки та зачепитися за прикордонні селища. Були активні спроби закріпитися в деяких селищах, в якийсь момент майже вдавалося. Але так чи інакше вони витіснялися", - розповів він.

Також читайте: Окупанти використовують однакову тактику для просування на Дніпропетровщині, - ОСУВ "Дніпро"