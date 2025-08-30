УКР
Росіяни зараз зупинені на адмінкордоні Дніпропетровської області, - ОСУВ "Дніпро"

Ситуація на адмінкордоні Дніпропетровської області

Сили оборони зупинили російські війська на адміністративному кордоні Дніпропетровської області, хоча вони намагаються робити активні вилазки та зачепитися за прикордонні селища.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Так, він зауважив, що з політичного погляду не варто дозволяти військам РФ закріпитися хоч в одному населеному пункті Дніпропетровщини, навіть якщо це було б виправдано в тактичному плані.

"Тому росіяни зараз зупинені на адміністративному кордоні й намагаються робити за цей кордон робити активні вилазки та зачепитися за прикордонні селища. Були активні спроби закріпитися в деяких селищах, в якийсь момент майже вдавалося. Але так чи інакше вони витіснялися", - розповів він.

Мабуть, зеленський з єрмаком, після знищення воєнного керівництва команди Залужного, отримали нарешті «кривавий результат» свого втручання у військові справи України!!?!?
показати весь коментар
30.08.2025 20:17 Відповісти
Два захоплені села Запорізьке та Новогеоргіївка Зельоні вже перевели зі складу Дніпропетрівської до Донецької області?
показати весь коментар
30.08.2025 20:23 Відповісти
Тобто домовленості по здачі території виконуються
показати весь коментар
30.08.2025 20:45 Відповісти
Сколько не обороняйся---но обороной победить нельзя. Реалии таковы, что повторять как мантру про границы 91г тоже смысла уже нет. Очередная зима скоро. В этот раз кацапня стала разрушать газовую систему. И не только. Очень не хочется тему эту трогать. Оружия в нужном количестве нет и конечно не будет. Постараться контратаками что либо отбить, закрепится и садится за стол переговоров. К декабрю надо остановится. Просьба упоротых не поднимать вой. Время на нас не работает. А зима работает на кацапов.Конечно стёб раздражает---но фламинго где морозы не живут и даже не пролетают.
показати весь коментар
30.08.2025 21:09 Відповісти
 
 