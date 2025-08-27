УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини Просування ворога до Дніпропетровщини
1 697 13

Окупанти використовують однакову тактику для просування на Дніпропетровщині, - ОСУВ "Дніпро"

Російська армія

Російські війська заходять в українські населені пункти невеликими піхотними групами, накопичують і концентрують свої сили, а потім намагаються захопити територію. Саме таку тактику ворог застосовував у двох селах Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телемарафону речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Саме така історія у нас була в цих двох селищах Дніпропетровської області (Запорізькому й Новогеоргіївці), куди зайшли декілька таких малих груп. І там вже з ними виник контактний вогневий бій", - сказав він.

За словами Трегубова, малі піхотні групи росіян нараховують по п'ять осіб. Вони намагаються саме непомітно проникати на території, а не знищувати опорні пункти Сил оборони, як робили це раніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ посунули позиції Сил оборони у Серебрянському лісництві, - ОСУВ "Дніпро"

Зосередившись за спинами українських захисників у велику групу, ворог намагається просунутися далі.

На Новопавлівському та Покровському напрямках було зосереджено "дуже багато росіян" від самого початку, зазначив речник ОСУВ "Дніпро".

Трегубом додав, що станом на зараз нового скупчення ворожих сил задля наступу на Дніпропетровську область не спостерігається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про окупацію ворогом с. Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині не відповідає дійсності, - Генштаб

Автор: 

Дніпропетровська область (4181) війна в Україні (5883) ОСУВ Дніпро (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Є добра тактика протидії, у вигляді постійної брехні в стилі "все добре, все під контролем", від покидьків Генштабу, Сирського.
показати весь коментар
27.08.2025 16:03 Відповісти
+6
немає !

не вистачає піхоти для утримання контролю над лінією фронту -
мобілізація провалена НайВеличнішим

.
показати весь коментар
27.08.2025 16:04 Відповісти
+6
Вчора генштаб казав, що ворога на Дніпропетровщині немає ))))
показати весь коментар
27.08.2025 16:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
й що тепер? в нас нема ніякої протидії?
показати весь коментар
27.08.2025 16:00 Відповісти
Є добра тактика протидії, у вигляді постійної брехні в стилі "все добре, все під контролем", від покидьків Генштабу, Сирського.
показати весь коментар
27.08.2025 16:03 Відповісти
немає !

не вистачає піхоти для утримання контролю над лінією фронту -
мобілізація провалена НайВеличнішим

.
показати весь коментар
27.08.2025 16:04 Відповісти
послухайте останнє інтерв'ю Машовця Березі - орки тупо йшли 20 км під Добропілля по польовій дорозі НЕ зустрівши жодного українського піхотинця !

.
показати весь коментар
27.08.2025 16:07 Відповісти
Зате скільки експертів!
показати весь коментар
27.08.2025 16:52 Відповісти
Це проблема будь-якої затяжної війни. Або найманці з ПВК. Провалена дипломатія, а війна вже як наслідки
показати весь коментар
27.08.2025 16:58 Відповісти
Скільки можна жалітися,це нашатактика
показати весь коментар
27.08.2025 16:04 Відповісти
наразі наша тактика - задкувати по про-сирськи

.
показати весь коментар
27.08.2025 16:09 Відповісти
Вчора генштаб казав, що ворога на Дніпропетровщині немає ))))
показати весь коментар
27.08.2025 16:19 Відповісти
вчора було по п'ять,
сьогодні - по три, а
завтра.... жопа !

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
показати весь коментар
27.08.2025 16:41 Відповісти
Можна посилання?
показати весь коментар
27.08.2025 16:53 Відповісти
Добре,що сьогодні дозволили до 21 року виїзджати(Так виїдуть ще й з Дніпропетровщини((
показати весь коментар
27.08.2025 16:35 Відповісти
От негідники! І що?
показати весь коментар
27.08.2025 18:04 Відповісти
 
 