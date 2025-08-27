Окупанти використовують однакову тактику для просування на Дніпропетровщині, - ОСУВ "Дніпро"

Російські війська заходять в українські населені пункти невеликими піхотними групами, накопичують і концентрують свої сили, а потім намагаються захопити територію. Саме таку тактику ворог застосовував у двох селах Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телемарафону речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Саме така історія у нас була в цих двох селищах Дніпропетровської області (Запорізькому й Новогеоргіївці), куди зайшли декілька таких малих груп. І там вже з ними виник контактний вогневий бій", - сказав він.

За словами Трегубова, малі піхотні групи росіян нараховують по п'ять осіб. Вони намагаються саме непомітно проникати на території, а не знищувати опорні пункти Сил оборони, як робили це раніше.

Зосередившись за спинами українських захисників у велику групу, ворог намагається просунутися далі.

На Новопавлівському та Покровському напрямках було зосереджено "дуже багато росіян" від самого початку, зазначив речник ОСУВ "Дніпро".

Трегубом додав, що станом на зараз нового скупчення ворожих сил задля наступу на Дніпропетровську область не спостерігається.

