Війська РФ посунули позиції Сил оборони у Серебрянському лісництві, - ОСУВ "Дніпро"
Російські війська посунули позиції українських захисників у Серебрянському лісництві.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.
Так, за його словами, на Лиманському напрямку відбувається дуже велика кількість боєзіткнень.
"Вони (росіяни. - Ред.) там трішечки посунули наших у Серебрянському лісництві, але треба розуміти, що там в лісництві лісу не залишилося, а населених пунктів там і не було особливо", - сказав речник.
з позиції українця - "наші війська після довгих та кровопролитних боїв залишили позиції в... "
з точки зору ОПи - "рузькі війська нємножко посунули позиції "
