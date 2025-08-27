УКР
Війська РФ посунули позиції Сил оборони у Серебрянському лісництві, - ОСУВ "Дніпро"

Ситуація в Серебрянському лісництві

Російські війська посунули позиції українських захисників у Серебрянському лісництві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Так, за його словами, на Лиманському напрямку відбувається дуже велика кількість боєзіткнень.

"Вони (росіяни. - Ред.) там трішечки посунули наших у Серебрянському лісництві, але треба розуміти, що там в лісництві лісу не залишилося, а населених пунктів там і не було особливо", - сказав речник.

Також читайте: Росіяни намагаються повністю вибити ЗСУ з Серебрянського лісництва, - DeepState

Посунули позиції... Це щось нове. Це мабуть взяли з шутки Zeлупи про "отодвіганіє граніц".
27.08.2025 15:56 Відповісти
Апєреділі на кілька секунд
27.08.2025 15:57 Відповісти
напрямок двіженя визначається місцем сіженія -

з позиції українця - "наші війська після довгих та кровопролитних боїв залишили позиції в... "
з точки зору ОПи - "рузькі війська нємножко посунули позиції "

.
27.08.2025 16:29 Відповісти
Як казав Великий Боневтік Ухилянтович - Отодвінулі!
27.08.2025 18:07 Відповісти
 
 