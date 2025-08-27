Войска РФ сдвинули позиции Сил обороны в Серебрянском лесничестве, - ОСГВ "Дніпро"
Российские войска подвинули позиции украинских защитников в Серебрянском лесничестве.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил представитель ОСГВ "Дніпро" Виктор Трегубов.
Так, по его словам, на Лиманском направлении происходит очень большое количество боестолкновений.
"Они (россияне. - Ред.) там немножечко подвинули наших в Серебрянском лесничестве, но надо понимать, что там в лесничестве леса не осталось, а населенных пунктов там и не было особо", - сказал спикер.
з позиції українця - "наші війська після довгих та кровопролитних боїв залишили позиції в... "
з точки зору ОПи - "рузькі війська нємножко посунули позиції "
