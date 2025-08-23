Россияне пытаются полностью выбить ВСУ из Серебрянского лесничества, - DeepState

Российские захватчики продолжают наступление в районе Серебрянского лесничества, пользуясь добытыми предыдущими продвижениями и проблемами, которые возникли на участке.

По словам аналитиков, в основном работают небольшие группы вражеской пехоты, которые просачиваются в глубину территории, осуществляют постоянное давление на позиции украинских бойцов и ищут любую возможность, чтобы спрятаться для закрепления.

"Бывают случаи, когда позиции СОУ имеются только в докладах, а потом противник внезапно оказывается в тылу на позициях дронщиков или уже РЕРовцев и т.д.", - пишет DeepState.

Сейчас наиболее сложная ситуация складывается в лесу на северном берегу реки Северский Донец от Григорьевки до Дроновки, где враг может легко перекрыть путь в районе последнего, чем создаст неблагоприятные последствия для позиций, которые там имеются.

Аналитики выразили надежду, что украинских защитников выведут оттуда вовремя, чтобы они не попали в окружение.

"Сейчас противник пытается полностью выдавить СОУ из Серебрянского лесничества и закончить многолетнюю историю боев за него. Противник оказывает давление в направлении Ямполя и уже фиксировался в районе дороги Ямполь-Заречное", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отметили в DeepState, в самом Заречном ситуация складывается также неблагоприятным образом для украинских бойцов, так как противник понемногу затягивается в населенный пункт мимо позиции и выбивать их оттуда становится все труднее.

Ранее сообщалось, что россияне продвинулись в районе Серебрянского лесничества и в Краматорском районе Донецкой области.

