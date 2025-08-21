На передовой зафиксировано 167 боевых столкновений. Треть - на Покровском направлении
В течение 20 августа 2025 года Силы обороны Украины провели 167 боевых столкновений с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив пять ракет, 61 авиационный удар, сбросив при этом 127 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5407 обстрелов, из них 123 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5939 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Старая Гута, Новая Гута Сумской области; Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Бургунка, Николаевка, Львово Херсонской области.
Поражение врага
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские системы, одно средство ПВО и пункт управления российских захватчиков.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 40 управляемых авиабомб, а также совершил 207 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Фиголевка и в направлениях Хатнего, Катериновки.
На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и в сторону Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодези, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголовое, Ямполь, Дроновка, Григорьевка.
На Северском направлении наши защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи Григорьевки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Ступочки.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки, Попова Яра.
На Покровском направлении произошло 53 боестолкновения в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Кучеров Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Новоукраинка, Дачное и в сторону Покровска, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Новопавловки.
На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Вольное Поле, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филиала, Искры, Камышевахи, Январского и Новогригорьевки.
На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в направлении Приморского.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения три раза пытались идти вперед, получили отпор.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Дружківському напрямку ЗСУ відбили атаки на південний захід і на південь від Володимирівки. Додана сіра зона на південь від населеного пункту."
На Сумському напрямку супротивник зняв кадри демонстрації прапора у східній частині населеного пункту Безсалівка."