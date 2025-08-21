РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13702 посетителя онлайн
Новости Боевые действия на востоке Боевые действия на Курщине Боевые действия на юге Боевые действия на Покровском направлении
268 2

На передовой зафиксировано 167 боевых столкновений. Треть - на Покровском направлении

Бои на фронте 20 августа Что известно о ситуации

В течение 20 августа 2025 года Силы обороны Украины провели 167 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив пять ракет, 61 авиационный удар, сбросив при этом 127 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5407 обстрелов, из них 123 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5939 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Старая Гута, Новая Гута Сумской области; Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Бургунка, Николаевка, Львово Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские системы, одно средство ПВО и пункт управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 40 управляемых авиабомб, а также совершил 207 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.

Бои на фронте 20 августа Что известно о ситуации

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Фиголевка и в направлениях Хатнего, Катериновки.

Бои на фронте 20 августа Что известно о ситуации

На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и в сторону Купянска.

Бои на фронте 20 августа Что известно о ситуации

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодези, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголовое, Ямполь, Дроновка, Григорьевка.

Бои на фронте 20 августа Что известно о ситуации

На Северском направлении наши защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи Григорьевки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки.

Бои на фронте 20 августа Что известно о ситуации

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Ступочки.

Бои на фронте 20 августа Что известно о ситуации

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки, Попова Яра.

Бои на фронте 20 августа Что известно о ситуации

На Покровском направлении произошло 53 боестолкновения в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Кучеров Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Новоукраинка, Дачное и в сторону Покровска, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Новопавловки.

Бои на фронте 20 августа Что известно о ситуации

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Вольное Поле, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филиала, Искры, Камышевахи, Январского и Новогригорьевки.

Бои на фронте 20 августа Что известно о ситуации

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

Бои на фронте 20 августа Что известно о ситуации

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в направлении Приморского.

Бои на фронте 20 августа Что известно о ситуации

На Приднепровском направлении вражеские подразделения три раза пытались идти вперед, получили отпор.

Бои на фронте 20 августа Что известно о ситуации

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 073 530 человек (+830 за сутки), 11 120 танков, 31 789 артсистем, 23 157 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Генштаб ВС (6823) боевые действия (4748) война в Украине (5754)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ "на Великомихайлівському напрямку (Дніпропетровська область) в районі Новогеоргіївки, про яку писалось раніше, продовжуються активні бої. Повного контролю над населеним пунктом з боку російських військ немає.

На Дружківському напрямку ЗСУ відбили атаки на південний захід і на південь від Володимирівки. Додана сіра зона на південь від населеного пункту."

На Сумському напрямку супротивник зняв кадри демонстрації прапора у східній частині населеного пункту Безсалівка."
показать весь комментарий
21.08.2025 09:18 Ответить
 
 