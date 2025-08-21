Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 073 530 человек (+830 за сутки), 11 120 танков, 31 789 артсистем, 23 157 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 073 530 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1073530 (+830) человек
танков - 11120 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23157 (+5) ед.
артиллерийских систем - 31789 (+41) ед
РСЗО - 1471 (+1) ед
средства ПВО - 1209 (+1) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 52469 (+315)
крылатые ракеты - 3565 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 59316 (+114)
специальная техника - 3944 (+1)
164! одиниці знищеної техніки та 830 чумардосів за день.
Броня мінімум. ППО та спецтехніка добре. Арта та логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 132 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 073 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.