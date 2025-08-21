Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 073 530 человек (+830 за сутки), 11 120 танков, 31 789 артсистем, 23 157 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 073 530 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1073530 (+830) человек

танков - 11120 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23157 (+5) ед.

артиллерийских систем - 31789 (+41) ед

РСЗО - 1471 (+1) ед

средства ПВО - 1209 (+1) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 52469 (+315)

крылатые ракеты - 3565 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 59316 (+114)

специальная техника - 3944 (+1)

