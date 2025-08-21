РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14541 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 240 7

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 073 530 человек (+830 за сутки), 11 120 танков, 31 789 артсистем, 23 157 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 073 530 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1073530 (+830) человек

танков - 11120 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23157 (+5) ед.

артиллерийских систем - 31789 (+41) ед

РСЗО - 1471 (+1) ед

средства ПВО - 1209 (+1) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 52469 (+315)

крылатые ракеты - 3565 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 59316 (+114)

специальная техника - 3944 (+1)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбили наступление РФ возле Доброполья и перешли в контратаку: оккупантов берут "в кольцо". ФОТО

Потери врага 20 августа

Автор: 

армия РФ (20355) Генштаб ВС (6823) ликвидация (3974) уничтожение (7703)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
М'яса вже не вистачає кацапам. Змушені економити....
показать весь комментарий
21.08.2025 07:31 Ответить
Може в нас чогось на вистачає? Дронів,наприклад..
показать весь комментарий
21.08.2025 08:37 Ответить
Мадяр про дрони...https://www.youtube.com/shorts/8p4tGMZCzyo?feature=share
показать весь комментарий
21.08.2025 09:05 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !! З м'ясом та металобрухтом в московитів реально проблема !!))
показать весь комментарий
21.08.2025 08:04 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
21.08.2025 08:32 Ответить
Минув 4201 день москальсько-української війни.
164! одиниці знищеної техніки та 830 чумардосів за день.
Броня мінімум. ППО та спецтехніка добре. Арта та логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 132 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 073 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
показать весь комментарий
21.08.2025 08:35 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 08:38 Ответить
 
 